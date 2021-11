Aplazan Ley de Ingresos municipal

La aprobación de la Ley de Ingresos municipal para el próximo año fue pospuesta para analizar el impacto que tendrá la resolución de la SCJN de quitar a los ayuntamientos el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), informó ayer el alcalde Marco Bonilla.

“Estamos ahorita revisando las acciones legales que vamos a emprender y por lo pronto la decisión que hemos tomado es bajar del punto del orden del día la aprobación de la Ley de Ingresos para el 2022”, dijo.

El edil fue entrevistado en el salón Rojo de Palacio de Gobierno a donde acudió como invitado especial a la entrega del Premio Estatal del Deporte. “No la vamos a discutir el miércoles de la próxima semana sino posteriormente”, señaló.

Refirió que el objetivo de posponer la aprobación de la Ley de Ingresos, es para llevar a cabo los análisis legales respectivos y determinar las acciones de remediación ante dicha disposición normativa que podría costarle al Municipio 165 millones de pesos.

“Yo creo que si esto hubiera llegado 15 días o tres semanas antes nos hubiera dado más oportunidad de poder reaccionar, la ley dispone que el 24 de noviembre tendría que estarse presentando, se puede establecer una prórroga, que es lo que vamos a establecer, pero no se puede ir más allá del día último del mes de noviembre. “Vamos a estar dentro de los tiempos que la ley marca, pero la verdad es que no es solamente el tema de la posible reducción de recursos, porque todavía no está clara la sentencia sino que además nos pone en contratiempo para poder enviar una ley de ingresos en tiempo y forma”, explicó. Señaló que de entrada, la aprobación quedará suspendida con el fin de que se tenga toda la semana para discutirla y convocar a la sesión de Hacienda y Planeación entre jueves y viernes de la próxima semana y poder aprobarla en sesión extraordinaria en un tiempo límite el día martes 30 de noviembre. “Estamos haciendo todos los análisis legales respectivos para poder estar cumpliendo la disposición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien sentenciar. Más que recursos a interponer queremos ver que remediaciones podemos hacer en la ley de ingresos actual", dijo. Señaló que todo lo que se cobra por el DAP se integra completamente a la Comisión Federal de Electricidad, que se queda con el recuso total para el pago de servicio de energía eléctrica de la iluminación de la ciudad, y adicionalmente se pagan 65 millones de pesos adicionales por parte del Municipio. “Los ciudadanos en su recibo de luz pagan solamente pagan 165 millones, y el gobierno Municipal de recurso de gasto corriente todavía paga 65 mdp adicionales, es decir, dijo, el pago de luz anual más o menos del gobierno municipal es 210 millones de pesos”. Calificó el hecho como un “duro golpe” a las finanzas municipales Empero, el alcalde afirmó que van a defender la autonomía fiscal municipal con todo lo que este a su alcance.