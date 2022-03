Aplican la tercera dosis a más de 7 mil internos de ceresos

Un estimado de 7 mil 690 personas recluidas en los Centros de Reinserción Social para Adultos (Ceresos) y de Reinserción para Menores Infractores (Cersai), fueron vacunados el día de ayer domingo 27 con la tercera dosis de refuerzo contra el covid, informó la Secretaría del Bienestar.

La jornada se llevó a cabo en los nueve Ceresos y Cersai en la entidad. Así, en Chihuahua en el Cereso Varonil No.2 y el Cersai No.1 se aplicarán 780 biológicos; en Aquiles Serdán en el Cereso Varonil No.1 y en Cereso Feminil No.1 se aplicarán 2 mil 640 dosis, en Cuauhtémoc en el Cereso No.7, 720; Guachochi, en el Cereso Varonil No.8, 220; Hidalgo del Parral en el Cereso No. 4, 240; en Juárez en el Cereso Varonil No. 3, Cereso Femenil No. 2 y Cersai No.3, 3 mil 370, y en Nuevo Casas Grandes, 120.

Este operativo especial, organizado por la Estrategia Estatal de Vacunación, se llevó a cabo gracias a la colaboración expedita del director de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, Alejandro Díaz Becerra y la Secretaría de Salud estatal, señaló la dependencia.

Asimismo puntualizaron que “de esta manera, el Gobierno de México cumple con el cometido de garantizar el derecho humano de la salud al aplicar la dosis de refuezo de la vacuna Astra Zéneca a estos ciudadanos”.

