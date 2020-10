Aplican redadas en toda la ciudad para evitar aglomeraciones

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Valentín Hierro/El Diario

Chihuahua, Chih.- Agentes estatales y municipales que integran las células de vigilancia para evitar la propagación del Covid 19, realizan un operativo en la plaza comercial Fuentes Mares, al sur de la ciudad.

En el lugar encontraron locales abiertos, los cuales incumplían con las medidas básicas por lo que fueron desalojados y algunos clausurados.

Los locatarios informaron que no tenían conocimiento que no podían operar y se les notificó que aquellos de actividad no esencial, serían cerrados debido al semáforo epidemiológico en rojo.

Adicionalmente se desarrollan de manera simultánea operativos de cierre en el Centro de la ciudad.

Las células las conforman, personal operativo de varias dependencias.

De igual forma se registró un operativo por parte de la DSPM, Gobernación Estatal, Protección Civil y la Fiscalía General del Estado, en los locales comerciales del centro de la ciudad.

El recorrido fue para que los comerciantes, tengan las medidas necesarias para evitar la propagación y contagios del Covid 19.