Apoya ACP a solucionar problemática con casas de Infonavit

El presidente de la asociación civil Alianza de Causas Populares (ACP), Pedro Domínguez Alarcón, ha sido el principal impulsor para apoyar a resolver la situación complicada que vive mucha gente, quienes adquirieron sus casas por medio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), pero debido a los intereses elevados, han dejado de pagar, otros aún no finalizan, así como aquellos hogares que fueron recuperados por terceras personas, por lo que se ha tenido un avance importante en los últimos años.

Esto, principalmente cuando la problemática se le planteó al mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una gira que hizo en el municipio de Camargo y se comprometió a revisar todos los temas, un anuncio basado en la documentación entregada previamente y personalmente por el dirigente de la organización.

Uno de los aspectos importantes, es que existe una posibilidad para tener una conferencia virtual con directivos a nivel nacional del Infonavit, para poder explicar los pormenores y soluciones viables en beneficio para la gente, pero también el porqué es conveniente para la misma institución, lo cual sería gracias a la participación de Luisa Rey Mendoza, responsable de Gestoría de la dependencia federal, quien se han encargado de atender estos asuntos con la asociación civil que representa.

Además, se ha congratulado por los informes, del director general de Infonavit, Carlos Martínez, para que todos aquellos trabajadores que creen que tienen la deuda pagada en un 75 por ciento, se abrió un programa para que el 25 por ciento restante, en caso de querer hacerlo de contado, solamente sería el 12.5 por ciento.

Aclaró que los trámites ante la institución federal, deben ser personales, por lo que la organización no los realiza, pero es gestora y orientadora para estos asuntos, sin embargo los interesados deben acudir directamente a las oficinas para tener estos beneficios y promociones.

Además, están los logros para ayudar a la gente que dice que ha pagado y aún continúa con sus aportaciones, también quienes dejaron de pagar pero viven en sus viviendas, pero también aquellas que fueron recuperadas, tras haber sido abandonadas, vandalizadas y hasta destruidas.

También mencionó que es de beneplácito para la gente, las noticias recientes que declarado el director nacional de Infonavit y replicado en diferentes medios de comunicación en todo el país, que está el interés para resolver la situación de estas viviendas, por lo que se plantea trabajar con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a fin de crear planes para cada conjunto habitacional y se firmarían los convenios con los municipios que se comprometían a instalar los servicios faltantes y evaluar si se tiene que modificar el uso de suelo ya que algunas son inhabitables y poder ayudar a que la gente que está posicionada, tenga posibilidades de adquirir la casa a precios accesibles a sus ingresos.

El luchador social comúnmente recorre diferentes colonias de Chihuahua donde existen estas situaciones para informar a la gente adecuadamente de los avances, los logros y las pláticas que se hacen con las autoridades, a fin de que pueden tener cierta tranquilidad y esperanza de poder tener un patrimonio para ellos y sus familias.

“Estas casas que tanto han dado qué decir, que fueron destruidas, vandalizadas, objeto de personas non gratas para la sociedad. Las abandonaron por diferentes causas, ya no pudieron pagar, se los comieron los intereses, no sabemos por qué mucha gente dejó la casa. Ahí llegaron otras gentes que pacíficamente, con conocimiento de todo mundo, tienen ya una posición pacífica. Todo esto y otros temas, vamos a tratar de buena manera como lo hemos hecho en la Alianza, que creemos en la política de concertar, para que la gente se sienta más segura y protegida. Estos temas van caminando, no son nada fáciles, pero para el tiempo que tienen, es mucho lo que se ha logrado. Si se logran hacer los acuerdos, si ellos hacen lo que les corresponde, si la gente cumple, se van a beneficiar socialmente con una vivienda miles de personas”, argumentó el activista y reconocido líder social.