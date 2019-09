Apoya fotomultas bajo esquema de no recaudación

Chihuahua, Chih.- El Consejo Consultivo Ciudadano mostró su aprobación ante la iniciativa propuesta por las autoridades viales de regresar las fotomultas, sin embargo el presidente de dicho Consejo enfatizó que debe trabajarse en un nuevo esquema, en el que no se busque la recaudación, sino que pueda ser escalado de advertencias hasta multas que suban su costo por reincidencias.

Luego de que el gobernador del estado manifestara que podría ser una posibilidad el regreso de este tipo de tecnología para amonestar a los conductores por exceso de velocidad el presidente del citado consejo ciudadano, Fernando Hinojos, declaró que, sin embargo, sería un tema que podría ver la luz después del 2020 al tratarse de una iniciativa que requiere entrar dentro del presupuesto de egresos sino del próximo año hasta el 2021.

“Es una medida que inhibe el exceso de velocidad en los vehículos, a lo mejor que le estén mandando el reporte a los ciudadanos. Sobre todo en estos puntos críticos como es la Cantera y Washington donde desgraciadamente falleció un joven y donde hay accidentes con cierta frecuencia en el lugar”, acotó.

Comentó que existe la posibilidad para proponer un análisis y establecer bases de la manera en la que funcionarían las multas que sin fines recaudatorios realicen advertencias en primera instancia para los conductores y que estas vayan escalando en cobros, algunos de 200 pesos hasta llegar a un límite de hasta 3 mil 200 con el fin de concientizar al ciudadano y luego de la multa económica, que se les sumen actividades como servicio social, entre otras.

A pesar de que las fotomultas se implementaron durante la anterior administración, estas fueron muy criticadas por señalarles como una forma en la que el gobierno buscó captar mayores recursos, no obstante para el consejo estás lograron una reducción de accidentes de más del 30 por ciento, por lo que el presidente consideró que el hecho de que se cancelara el programa fue debido a cuestiones políticas.

“Como opinión muy particular falló su implementación y luego se convirtió en un aspecto político. Cuando el ahora gobernador Corral estaba en campaña, y una de sus promesas fue eliminar las fotomultas.

Entonces cuando el exgobernador César Duarte vio que ganó Corral pues las quitó para que la próxima administración ya no se adjudicara esta promesa cumplida, porque pues ya no iba a haber fotomultas. Entonces cuando las cosas se politizan ya no benefician a los ciudadanos”, enfatizó.

Así pues destacó que para ellos hay luz verde en cuanto a esta medida y cualquier otra que involucre tecnología para inhibir los accidentes viales en la ciudad.