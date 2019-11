Apoyará Municipio estancias infantiles el próximo año

La presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declaró ayer que ante los recortes presupuestales del Gobierno Federal, en que aún no define si se volverá a apoyar a las estancias infantiles, su administración está preparada para hacerse cargo de los gastos operativos para no dejar desprotegidos a los niños y trabajadoras.

Anteriormente, se había informado que para prevenir otra situación así, se invertirán 12 millones de pesos por parte del Presupuesto de Egresos del 2020 para el apoyo a las 55 estancias infantiles, cuyos recursos aún no se determinan si se reactivarán o serán recortados en su totalidad.

“Y no sabemos que decirle al Gobierno Federal, los vamos a apoyar, cueste lo que nos cueste, son nuestros niños. Ojalá que el gobierno no abandonen a las estancias, al desarrollo social, lo que prometieron en campaña. De todas formas, yo quiero decirles a las madres de familia, que aquí nos tienen, y que no van a dejarlas solas”, manifestó la alcaldesa.

Lo anterior, a raíz de la necesidad de no dejar desprotegidas estos espacios como ocurrió con las decisiones del Gobierno Federal de reducir el presupuesto a principios de año, lo que afectó a miles de niños y cientos de trabajadoras a nivel estatal, por lo que el Municipio se hizo cargo de los gastos. Es por ello que se creó el consejo para actuar en respuesta a futuras emergencias, así como presentar informes de lo que se hacen en estos centros de cuidado, apoyarlos para mejorarlos y supervisarlos.

También dejó en claro que el apoyo por parte del Municipio no es obligatorio ni asegura permanencia, porque el Gobierno Federal es quien se debe responsabilizar, no obstante, su administración no ha abandonado a las mujeres y sus hijos.