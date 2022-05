Apoyará Peccu en investigación de manta vs “El Caballo”

Chihuahua.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, declaró que la información captada por la Plataforma Escudo Chihuahua (Pecuu) será entregada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para la investigación de la manta colgada en un puente de la Vialidad Sacramento en la que amenaza a “El Caballo”.

El edil capitalino aclaró que dicha manta no especifica que se refiera al ex alcalde de Hidalgo de Parral y ex candidato a la Gubernatura por Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, ya que existen varias personas que se les puede apodar así, por lo que pidió no especular.

No obstante, la manta dice no querer a la persona señalada, lo que coincide con el retorno del político, luego de que fuera detenido en Estados Unidos por presuntamente haber falsificado información en la compra de avionetas, pero terminó por salir libre.