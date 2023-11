Aprovecharán 90% de la basura

Chihuahua, Chih.- Hasta el 90 por ciento de la basura será procesada y reutilizada, por lo que ya no se tendría un relleno sanitario como se conoce, sostuvo el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla en respuesta a las declaraciones del regidor de Morena Eliel García quien calificó de lamentable la licitación y el proyecto, por lo que lo invitó a conocer los procesos y apoyar el proyecto.

“Como en muchas ocasiones, y debo decirlo, algunos personajes de Morena no entienden las cuestiones de gobierno. Lo que estamos tratando de hacer es ser punta de lanza, así como somos primer lugar en trasparencia nacional, como tenemos las mejores calificaciones crediticias, como somos la mejor policía certificada, hoy queremos tener el mejor procesamiento de basura del país. Hoy vamos a procesar el 90 por ciento de basura. Al decir que ya no vamos a tener un relleno es que ya no será como tradicionalmente se le conoce. Que no vamos a enterrar la basura como se hace que es llevarla de los botes al lugar y echarle tierra”, puntualizó.

Destacó que con esta reutilización Chihuahua sería el cuarto municipio que tendría estos procesos en cuestión de desechos.

“Al regidor le recomendaría que conociera la planta de Azcapotzalco, donde gobierna por cierto Morena, para que entienda lo que me refiero. Ahora sí que no se opongan al proceso. Lo hacen a nivel federal y se vería muy mal que a nivel municipal se opongan al progreso y a decirle sí al ambiente y a una ciudad sustentable y amigable para todos y todas”, dijo.

Enfatizó que seguirán en el plan de remediación y optimización del relleno actual hasta que tengan el fondo de Banobras y del Banco Interamericano de Desarrollo.