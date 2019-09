Aprueban adhesión de la diputada Marisela Sáenz Moriel a la bancada del PRI

Chihuahua.- Con 15 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, se aprobó hace unos momentos la adhesión de la diputada juarense Marisela Sáenz Moriel a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Fue el diputado presidente René Frías Bencomo quien subió el punto a la orden del día, mismo que no estaba incluido, pero sin embargo ya se había discutido previamente en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La coordinadora de dicha fracción, Rosa Isela Gaytán estuvo presente en la sesión, no así el líder estatal del PRI, Omár Bazán Flores.

En el proceso de votación hubo cinco diputados que no registraron su participación.