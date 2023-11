Aprueban en comisiones Ley de Ingresos 2024

Chihuahua, Chih.- Las Comisión de Hacienda y Planeación del Municipio de Chihuahua aprobó el Anteproyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024 por un monto de cinco mil 647 millones de pesos, sin contratación de deuda adicional.

“Reconocemos su sensibilidad para continuar otorgando los descuentos del 50 por ciento en predial para adultos mayores y hogares con personas con discapacidad”, comentó el regidor que preside dicha comisión, Francisco Turati Muñoz.

Además de los miembros de la comisión, estuvo presente la tesorera municipal, Aida Amanda Córdova Chávez, además de la oficial Mayor, Marcela del Carmen Piedra Romero y regidores de diferentes fuerzas políticas.

“Más que bienestar, buscamos impulsar el progreso y desarrollo de nuestra comunidad”, expresó el edil representante del Partido Acción Nacional (PAN).

Se espera que el Presupuesto de Ingresos de suba al Cabildo para ser votado por los regidores y en caso de su aprobación, enviado al Congreso del Estado para su debido a análisis y aprobación.

CON UNA CONEXIÓN ÚNICA CON EL PÚBLICO

Gaby tiene una conexión con el público y aseguró que lo considera un regalo, además se mantiene muy activa en las redes sociales.

“Lo más gratificante consiste en ayudar a alguien a recordar con más amor que con dolor y ponerse en un lugar de construcción y no de destrucción para su vida. Esa conexión que puedo tener con las personas, lo considero un regalo porque podemos comentar sobre los libros, podemos hablar en tiempo real de los eventos como en esta ocasión acércame a la gente de Chihuahua para decirles que voy a estar allí. Estoy muy contenta de hacer todo esto en este tiempo; sinceramente no me hubiera gustado hacerlo en otro tiempo, amo que sea estos dos miles, donde estoy tan cerca de mis lectores y el poder brindarles las herramientas, el apoyo y el acompañamiento de manera gratuita con todo el material que subo a redes, ese es el uso correcto que las redes sociales deben de tener el compartir información”, aseveró.

UNA AMPLIA TRAYECTORIA

Gaby Pérez Islas cuenta con una trayectoria de 25 años, es tanatóloga y conferencista motivacional, es una mujer que siempre se encuentra preparando, cuenta con estudios de posgrado en Codependencia, Logoterapia y Suicidología; durante la entrevista compartió que ha sido lo más difícil para llegar hasta este momento de su carrera.

“Han sido dos cosas, la primera como posicionar a la tanatología en un lugar de interés para los medios de comunicación hace 25 años que inicie con esto, y en los programas les parecían que los temas se les hacían muy duros, me llamaban solamente en determinadas épocas del año, pero la manera amable de tratar estos temas ha hecho que todos los medios de comunicación quieran tratar el tema de las perdidas y verlas desde otro lugar, eso fue complicado abrir el camino. Hoy me siento privilegiada en participar en muchos medios para ayudar a eso y otra de las complicaciones es la superstición, sabemos que en México hay mucha creencia firme, pero mucha gente se ponía nerviosa hablar de la muerte porque creían que uno la atraía, hasta que se dieron cuenta de que si así fuera, pues, yo ya estaría cinco metros bajo tierra”, indicó.

Gaby es autora de siete libros dedicados al tema de la tanatología: Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, entre otros.

“Estoy muy emocionada de regresar a Chihuahua, sepan que voy a dar todo de mí como lo hago siempre, ojalá tengamos casa llena y corazones contentos, así que gracias Chihuahua porque su cariño es el que me hace volver”, concluyó.