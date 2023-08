Aprueban en Congreso reeleción de mesa directiva

Chihuahua, Chih.- Tras un acalorado debate que duró dos horas y media, por mayoría de votos (21) de los legisladores del Congreso local aprobaron la posibilidad de reelección de los integrantes de la mesa directiva del Poder Legislativo, donde además se da la oportunidad a que diputados independientes sin representación de bancada, puedan presidirlo.

Al concluir hace unos momentos el intenso debate, 21 votos fueron a favor y cinco en contra, sin abstenciones.

La diputada de Morena América García fue quien inició la ronda de intervenciones y calificó la modificación a la Ley Orgánica como un acto “dictatorial” del grupo del PAN que hoy gobierna Chihuahua.

De igual manera el diputado Francisco Sánchez de Movimiento Ciudadano dijo que su partido no iría en esta ocasión ni acompañaría dicha propuesta.

El dictamen con carácter de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, en lo relativo a la integración de la Mesa Directiva del Congreso, cambiará los artículos 67, 68 y 73, respectivamente.

La iniciativa aprobada fue presentada por el líder de la bancada del PAN José Alfredo Chávez, quien defendió todos los puntos de crítica, principalmente de los diputados de Morena.

En su intervención el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada retomó lo que se acordó en el intento de reforma integral a la Constitución, donde la presidencia del Congreso se iba turnar entre la primer, segunda y tercera mayoría política representada en el Poder Legislativo.

“Esto es una antítesis de lo que vimos en la Reforma Constitucional, están violando flagrantemente la Constitución porque simplemente no tuvieron capacidad ni construyeron un acuerdo político”, expresó el líder de la bancada de Morena.

En el debate se sumó el diputado Benjamín Carrera quien dijo que las grandes decisiones que tome el PAN-PRD-PRI vienen de la gobernadora Maru Campos y en la ciudad de México de Claudio X. González.

“Hay que tener cuidado Adriana (Terrazas), es probable que preparen ahora que llega Georgina Bujanda para la presidencia del Congreso, no se confié tanto compañera”, le expresó.

Por su parte el diputado morenista Óscar Castrejón dijo que se estaba afectando a un partido político, el PRI, con la posibilidad de la reelección y se estaba además violando el artículo 14 Constitucional.

En relación al tema, el líder de la bancada del PAN Alfredo Chávez contestó que con el PRI han logrado grandes acuerdos.

“Yo creo que en toda la vida de los parlamentos se tienden vínculos para llegar a acuerdos y este no es la excepción.

No entendemos que Morena puede volver a repetir en la presidencia, y no quieren, ustedes viven en el conflicto. No traigan sus conflictos internos.

Si en el Poder Judicial puede haber reelección en la presidencia, porque en el Congreso no. Los invito a promover los recursos que consideren necesarios, las controversias ante la Corte”, les dijo.

El líder de la bancada del PRI Noel Chávez cuestionó los calificativos del diputado de Morena Benjamín Carrera, quien los nombro “borregos” del PAN.

En tres rondas de votación, finalmente se aprobó la modificación de la Ley Orgánica del Congreso en el tema.