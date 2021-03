Apuesta SEyD por asesorías presenciales

Archivo / Las escuelas reabrirán con no más de diez personas en las aulas para asesorías presenciales

Chihuahua.- Como una medida para fortalecer el aprendizaje académico, la Secretaría de Educación y Deporte, contempla poner en marcha un programa de asesorías presenciales con una afluencia reducida de no más de diez personas en las aulas, informó el titular de la dependencia Carlos González.

Dijo que el programa se denomina CASA (Centros de Asesoría y Seguimiento Académico), con el cual además de fortalecer el entorno académico, se busca propiciar el vínculo entre los alumnos y el centro educativo.

El funcionario advirtió que mientras no el personal docente no esté vacunado en su totalidad y no se avance al semáforo verde, las clases presenciales no se podrán retomar en Chihuahua, aunque reconoció que es algo “urgente” por las complicaciones que la enseñanza a distancia ha provocado.

En cuanto al modelo CASA, dijo que, por la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, este se implementaría una vez que se regrese a la actividad, pero únicamente sería como una asesoría y no las clases normales, para esto, se buscarían clases con un máximo de nueve estudiantes y el maestro, que deberán cumplir con todos los protocolos de seguridad sanitaria.

Esto implica que los alumnos y el maestro deberán portar en todo momento el cubrebocas, el uso constante de gel antibacterial y el lavado de manos, además, las aulas se vaciarían cada 45 minutos para su limpieza y desinfección y la ventilación del espacio para reducir riesgos de contagios.

Además, detalló que esto se tiene que dar con el consentimiento de los padres de familia, para que lleven a sus hijos.