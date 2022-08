Aras abusó de nuestra confianza y vulnerabilidades: Víctimas

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Tras cerrarse entre el Ministerio Público y la defensa de los imputados en la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de Aras Investment Business Group, diversas víctimas tomaron la palabra para solicitar a la jueza Abigail Sosa Rivera, que procesara a los tres fundadores, pues aprovecharon su condición de vulnerabilidad y abusaron de su confianza para llevarlos a invertir.

Tal es el caso de la afectada Martha Laura, quien es una persona adulta mayor, con discapacidad y desempleada. Ante la jueza narró que fue inversionista en Aras durante un año y medio tras ser convencida por una persona de su confianza y con la esperanza de tener un retiro digno. A la empresa le entregó el dinero producto de 40 años de trabajo sin saber que había caído en una mentira, no sólo al firmar los contratos iniciales, sino aceptar la garantía de pago que se le entregó meses después.

“Uno no tiene conocimiento de un contrato, no tiene conocimiento de cosas, sino confianza… caí en la mentira de que había algo que respaldaba la inversión todavía, un contrato de garantía que no se cumplió”, manifestó.

Desesperada, la víctima llamó a la juzgadora a hacer justicia. “No tengo trabajo, yo no tengo quien me mantenga y ese dinero que quiero rescatar no es asunto mío nada más, es asunto de mi hijo, de mi nieto”.

María expresó que durante un año pensó en hacer una inversión en la empresa. Con mucho esfuerzo llegó conseguir ese capital y lo colocó. No obstante, tras escuchar en medios de comunicación sobre la dudosa estabilidad de Aras. Por ello habló con su asesor quien le llevó una carta en la que se expresaba que los clientes invirtieron “a sabiendas de que era dudosa” pero que la moral ya contaba con registros autorizados para su legalidad y por ese motivo, y por la confianza en el asesor, decidió seguir invirtiendo.

Manifestó que actualmente se encuentra desempleada y desesperada pero también con la esperanza de que haya reparación del daño no sólo para ella sino para muchas personas que lo perdieron por invertir todo su capital por necesidades familiares o de salud.

Marco Antonio, ingeniero y psicólogo, manifestó que conoció a Diana Ivonne en el 2020 tras intentar, con dificultades, tener contacto con los gerentes de la empresa para que resolvieran sus dudas sobre las supuestas inversiones que realizaba, pues los asesores no estaban capacitados para responder a sus preguntas.

Indicó que en dos ocasiones se entrevistó con Diana para aclarar sus dudas. Explicó que tenía la inquietud de hacer una colocación de capital más grande, un millón de pesos, cantidad que a la ahora imputada le pareció muy pequeña, según percibió el afectado. Debido a esta actitiud, y a que no satisfizo sus inquietudes, fue que no concretó la inversión.

Sin embargo, en 2020, con la crisis generada por la pandemia de Covid-19, muchos de los clientes de Aras tuvieron una disminución en ingresos y esa situación de incertidumbre fue el punto medular para convencerlos a invertir; fueron Diana y los asesores les daban dicha certidumbre.

Por ello pidió un castigo ejemplar a los imputados y al resto de los responsables. “Da tristeza que esto pasa en nuestro estado y en nuestra ciudad porque creemos y confiamos en la gente. Esto no debe seguir pasando”.

Por su parte, Morayma sentenció que los imputados sabían que desde junio o julio de 2021 ya sabían que la empresa había quebrado y así así continuaron captando inversiones, lo que habla ya de una conducta ilícita.