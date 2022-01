Aras calladito se veía más bonito: Jáuregui

“Aras calladito se veía más bonito”, fue la respuesta que le dio el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, sobre el comunicado de la empresa Aras en el que indicó que los bienes asegurados por la Fiscalía General del Estado no son de su propiedad. Al respecto el funcionario expuso que el objetivo de las autoridades es resarcir el daño que se le ha hecho a la gente. A través de un comunicado de prensa que emitió la tarde del miércoles 5 de enero la empresa "Aras Business Group", en sus redes sociales, respondió que las cuatro residencias que se construyen en los lotes 56, 57, 58 y 59 de la manzana Uno en el fraccionamiento Pedregal de Alba no son actualmente propiedad de la citada empresa y que en su momento si lo fueron, pero que luego fueron cedidas a terceros en "dación de pago", las cuales fueron aseguradas por la Fiscalía General del Estado. El comunicado sin firma refiere textualmente que "por este medio queremos señalar que parte de los bienes asegurados por las autoridades gubernamentales, ya no son propiedad de la compañía por lo que se afecta a los terceros.

Jáuregui, declaró que el aseguramiento de bienes de la empresa Aras tiene como objetivo reparar el daño ocasionado a las personas. Al ser cuestionado sobre el posicionamiento de la empresa la cual señaló que los bienes asegurados no son de Aras, el funcionario que el objetivo de las autoridades es ver por los afectados. “Aras calladito se veía más bonito”, dijo. La Fiscalía aseguró cuatro propiedades de la empresa el primero de este mes.