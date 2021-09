Aras ha mostrado su solidez: CEO

cortesía

La empresa Aras, la cual es originaria de Chihuahua, ha demostrado su solidez a lo largo de seis años, según comentó su CEO, Armando Gutiérrez, quien destacó que en la actualidad el esquema de la compañía ha ido contra los paradigmas que han marcado el mercado de las inversiones, el cual era que los accionistas recibían beneficios financieros después de la empresa, por lo que desde el 2015 decidieron que los inversionistas debían ser quienes recibirán las ganancias primero, lo que les ha permitido pagar atractivos rendimientos, lo que ha atraído a personas que depositan su confianza desde otros países, como Estados Unidos y de Europa.

“Lo que le digo a las personas que quieran saber cómo funciona Aras, es que se acerquen, que conozcan, que nos permitan decirles como hemos invertido y las propiedades con las que contamos”, dijo.

Gutiérrez dijo que está consciente de que el esquema de la empresa ha atraído la atención de muchas personas, generando comentarios, algunos de ellos han sido para generar incertidumbre, pero la empresa siempre ha estado para responder de manera directa.

“Hace unos días se dijo que estaba ilocalizable, que me había ido de vacaciones, lo que fue totalmente falso, estaba dando una capacitación, trabajo todos los días, pero aunque tomara un descanso, algo que no haré porque la empresa está creciendo, la gente debe saber que una persona no es la empresa, sino que hay socios, personas muy capaces que toman las decisiones y que han confiado en mí para ser el CEO”, mencionó. (

El origen de Aras

Armando Gutiérrez, quien se desempeña como el CEO de la empresa, precisó que el origen de Aras fue la inversión minera, ya que adquirió derechos para la extracción de metales, es decir minas, las cuales están en Balleza, para lo cual buscaron socios a quienes les ofrecieron rendimientos mensuales, lo que permitió que la compañía siguiera creciendo de una manera acelerada.

Apuntó que el modelo de Aras podría ser aplicado por otras empresas, en las que se les pague mejor a los inversionistas, pero optan por usar las ganancias para los gastos de las compañías. “Hay empresas muy grandes que tienen ganancias muy importantes, pero esto no se ve reflejado en lo que reciben los inversionistas”, dijo.

Explicó que los buenos resultados que obtuvieron de las minas, generaron nuevas oportunidades de inversión, por lo que ingresaron a los bienes raíces. “Tenemos varios edificios que están ante el Registro Público de la Propiedad, y habrá más, pero los trámites se retrasaron por condiciones que no están en manos de nosotros”, añadió. Luego de los bienes raíces han incursionado en nuevas alternativas, incluso en el ámbito médico, además de que adquirieron un desarrollo turístico en Isla Mujeres, en el Caribe Mexicano.

Actualmente Aras es una Sociedad Promotora de Inversión, la cual es una alternativa para que las personas que tienen un capital para invertir lo puedan hacer de acuerdo a sus posibilidades, ya que por años invertir era una alternativa que solamente estaba al alcance de unos cuanto, pero ahora es una realidad para miles de personas.

Destacó que la base de inversionistas es de aproximadamente 15 mil personas, pero esta cifra es dinámica, por lo que hay meses que puede crecer o bajar, pero en promedio es el número que tienen de manera constante.

“Es importante que las personas sepan que a todos se les entregan sus rendimientos y cuando se retiran se les entrega su capital, no hay un solo caso de una persona a la que no se le haya pagado y eso lo dicen los mismo accionistas”, expuso.

El crecimiento de la empresa.El crecimiento de Aras ha sido constante, según lo mencionó su CEO, ya que en la actualidad tienen 18 bases distribuidas en México y en los Estados Unidos, lo que muestra la solidez de la compañía y el respaldo que ha logrado.

“Hay muchos ejemplos de empresas que en sus principios no todos creían en ellas, pero con el tiempo se ha visto que quienes se animaron a invertir tuvieron ganancias, podemos mencionar casos de empresas mundiales que comparten esa historia”, destacó.

Explicó que Aras se adapta a lo que la gente busca para invertir ya que una parte de sus accionistas entra por un tiempo delimitado con la idea de retirarse al lograr una cantidad, la cual utiliza para un plan personal, mientras que otras personas entran en esquemas en el que el rendimiento es diferente y está respaldado de otra manera.

Mencionó que es normal que haya personas que se sorprenda cuando ve que se pagan rendimientos hasta del 8 o 9 por ciento, pero enfatizó que esta es la menor parte de las inversiones que tienen, ya que la mayoría se encuentra en otros instrumentos con rendimientos menores que no dejan de ser atractivos.

Apuntó que el plan de Aras es seguir generando nuevas alternativas de inversión que sean rentables, pero explicó que esto genera variantes en los intereses que se pagan, por lo que expresó que las personas pueden aprovechar las oportunidades que se van generando.

Aras ha incursionado en el mundo deportivo, siendo patrocinador de equipos, tanto en la liga estatal, como en la nacional, además de atletas reconocidos por sus trayectorias. También ha sido patrocinador de eventos nacionales y locales. En su sitio oficial es posible conocer testimonios de personas que han logrado sus objetivos financieros gracias a las herramientas de Aras.

“Hace años, las personas que invirtieron en la primer moneda digital ahora tienen grandes ganancias, o en empresas que ahora son enormes, lo que hacemos en dar la posibilidad de invertir de una manera diferente y el tiempo ha demostrado nuestra solidez”, concluyó.

