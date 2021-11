Aras no es asociado: Clúster minero

Pese a las múltiples trabas legales impuestas desde el Gobierno Federal, la minería sigue siendo un buen sector para la inversión, señaló ayer el presidente del Clúster Minero, Pablo Méndez, luego de que la SAPI ARAS Bussines Group justificara sus problemas de liquidez por una inversión fallida en la mina La Morita de Ascensión.

Observó que en lo particular no conocer la situación financiera y operativa de ese proyecto ya que no es asociado, pero reiteró que las inversiones en el sector pueden ser redituables cuando se tienen yacimientos probados.

Planteó que cada mina es muy diferente y si ahora esa sociedad dice que han batallado con esa inversión, la realidad es que sí ha estado complicado, pero depende de cada unidad cuánto ya que cada operación es muy distinta.

Con base en datos de inegi, el sector minero de Chihuahua reportó a junio del presente año una producción de los principales metales, como el oro, plata, plomo, zinc y cobre del orden de los 26 mil 822 millones de pesos.

El sector minero ocupaba entonces el cuarto lugar nacional en producción de oro, segundo en plata y plomo, respectivamente, tercero en zinc y cuarto de cobre.

Recientemente asesores de Aras Bussines Group apuntaron que el retraso que tienen en el pago en tiempo y forma de los rendimientos a sus asociados se debe a una inversión fallida en La Morita de Ascensión.

Plantearon que el problema se originó una empresa intermediaria que se encargaba de extraer el mineral y hacían mal uso de la maquinaria, no cumplió en tiempo y forma en la obtención de los minerales para su venta, y se tuvo que rescindir el contrato.

Señalaron que aunque ya se reactivo el trabajo, impera la preocupación de que la mina ofrezca el rendimiento previsto antes de su adquisición.

Pablo Méndez, presidente del Clúster Minero apuntó que la situación se ve mejor para el sector y dependen de un mercado de precios y se proyecta que en lo que resta del 2021 y el siguiente la tendencia del valor de los metales pueda ir a la alza lo que ayude un poco mas a la industria.

Señaló que la minería sigue siendo un buen sector para invertir y México es uno de los países con un alto potencial geológico para invertir.

El presidente del Clúster Minero indicó que lo que ha puesto un poco complicado es el tema de la seguridad jurídica y los cambios de régimen de gobierno.

Pablo Méndez informó por último que recientemente el gobierno del Estado ratificó todo su apoyo al sector minero, durante una reunión de trabajo con la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Angélica Granados, a quienes le expusieron de lo que es el sector en Chihuahua y ratificó su respaldo total al sector.