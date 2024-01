Aras, Vitas, Yox... y ahora ADC con 100 denuncias

/ Los manifestantes cerraron la calle Vicente Guerrero y Aldama

Chihuahua.- Primero fue Aras, luego le siguió Vitas, Yox... y ahora ADC Servicios Globales fue denunciada por cien clientes que la acusan de fraudulenta. Ayer, la Fiscalía Zona Centro informó del caso luego de que el apoderado legal de la empresa acudiera para conocer de las querellas. Alrededor de 20 personas cerraron calles del Centro ayer en protesta porque las denuncias que han presentado en contra de ADC Servicios Globales en la Fiscalía Zona Centro, no han sido judicializadas desde hace un año. Afectados por la financiera, dijeron que desde octubre del año pasado han realizado diversas protestas contra ADC Servicios Globales para exigir la resolución de sus denuncias por supuesto fraude.

Uno de los grupos de denunciantes en lo que respecta a ADC Servicios Globales, es representado por el abogado Felipe Acosta, quien ha explicado que en lo referente a la empresa, pueden comprarse automóviles, y que a pesar del pago de los anticipos que han realizado los clientes, no han recibido el vehículo, lo que ha sido el motivo por el cual en la Fiscalía Zona Centro haya 100 querellas, pero, dijo, existen otras denuncias en otros estados.

El caso ADC se suma a otras empresas que tienen denuncias en su contra, el más reciente el de Yox Holding, la cual dejó de pagar rendimientos a sus clientes a partir de la segunda quincena de diciembre y que a la fecha tiene seis denuncias en su contra.

La empresa más conocida en una situación similar es Aras Business, empresa que acumuló 7 mil denuncias en su contra y que en diciembre fue declarada culpable de fraude agravado contra 4 mil 350 personas, quienes recibirán una reparación del daño, pero también serán incluidas el resto de las denuncias, esto como parte de la resolución de la jueza de la causa.

A la fecha existen por lo menos tres apelaciones contra la sentencia

En julio del año resultaron vinculados a proceso por el delito de asociación delictuosa y fraude los dos exdirectivos de Fibra Millenium, quienes recibieron como medida cautelar de prisión por tres meses, bajo la causa penal 4087/22.

Jesús Salvador G. N., y Felipe V. P., fueron detenidos en Tamaulipas ya que enfrentan 230 acusaciones en su contra, con una afectación económica por un monto de 150 millones de pesos.

Existen más casos contra la empresa, pero que a la fecha no hay detenidos. En la lista está “Fibra Millenium” con 281 denuncias y luego “Vitas Financial S.A.P.I. de C.V.” con 247 querellas. La empresa “SOI Consultoría Empresarial S.A.S. de C.V” acumulaba 150 denuncias, mientras que “GC Financiera (Calco)” 82, “JBI Businnes”, 60, “Era Capital” 52, “Krugman Brokers” 8 y “Bitminer” 3, con datos correspondientes a julio.

Durante la protesta, en la que participaron una veintena de personas, cerraron la calle Aldama y Vicente Guerrero frente a Palacio de Gobierno para exigir respuestas en el caso de presuntas estafas de la empresa ADC Servicios Globales.

Señalaron que dicha empresa promete distintos financiamientos como en la compra de vehículos, para lo cual les pide un enganche inicial de miles de pesos, y a modo de “tandeo”, les prometen la entrega de un automóvil financiado que empezarán a pagar tras la entrega.

Expresaron que son cerca de 200 personas, tan sólo en esta ciudad, los que se vieron afectados al no recibir ningún bien, ni recuperar el dinero.

“Varios han dado enganche, otros han pagado dos, tres hasta once mensualidades y no han recibido absolutamente nada, nos hemos manifestado pacíficamente frente a Palacio y no nos han recibido, la vez anterior nos mandaron a Fiscalía con Heliodoro Araiza, pero tampoco nos recibió”, expresaron.

Comentaron que en las redes sociales simulan la entrega de vehículos, pero se trata de trabajadores o familiares en montajes para hacer creer a quienes invierten su dinero en que sí hay respuesta por parte de la compañía.

“Estamos exigiendo que nos devuelvan lo que nosotros hemos dado. Es mucho dinero y a la vista de las autoridades se está defraudando al pueblo desde 2022”, expresó Juvencio Gómez, representante de los afectados.

Esta es la segunda ocasión en que los afectados se manifiestan, sin embargo, señalaron que la empresa continúa trabajando en impunidad y siguen “robando” a decenas de ciudadanos.

“Queremos que la gente se entere que es una estafa. Lo que estamos viendo es que en Chihuahua están proliferando empresas estafadoras”, comentó en referencia a casos como el de Aras y Yox.