Arranca audiencia contra enfermero por masacre de familia

Chihuahua.- Arrancó la audiencia del enfermero Jorge Alberto C. A., su esposa Lisseth C., y su hijo Jorge C. C., presuntos responsables del multihomicidio de la familia Romero.

La sala 7 fue habilitada para la causa penal 1614/2019, a la que asistieron los padres de uno de los imputados y demás familiares.

La Fiscalía Centro, el día de ayer ejecutó la orden de aprehensión contra el enfermero en el Cereso uno, contra su esposa e hijo al parecer en su casa.

Los imputados aparecen como presuntos responsables de los homicidios registrados el 29 de junio del 2018 contra un matrimonio, sus dos hijas y su yerno.

Ricardo Carrillo Zúñiga es el abogado defensor de los imputados.

De acuerdo con el ministerio público, el enfermero, su esposa y su hijo acudieron al domicilio y entre los tres agredieron a las víctimas.

Para ello los habían citado en la casa de la familia Romero y llegaron en un auto Audi; ya adentro atacaron a las víctimas.