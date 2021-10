Arranca hoy vacunación de segunda dosis de AstraZeneca para personas de 18 a 39 años

Este martes 12 de octubre arranca en Chihuahua la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra Covid 19, dirigida a personas desde los 18 hasta los 39 años. En la capital la vacunación iniciará desde las ocho de la mañana y se aplicará en orden alfabético en cuatro módulos divididos en peatonales, vehiculares y mixtos.

Así lo informaron el día de ayer tanto las autoridades federales, a través de su delegado en el estado, Juan Carlos Loera, así como las autoridades sanitarias a nivel estatal.

Detallaron que los puntos de vacunación en la capital de Chihuahua serán un total de cuatro, divididos en peatonales que son el Centro de Convenciones y el Tecnológico de Chihuahua II; Vehiculares, a los que corresponde el campus nuevo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como mixto, vehicular y peatonal, que será el Estadio de Beisbol, en la deportiva Sur.

Asimismo se aplicará el biológico en orden alfabético para distintas horas del día y en los distintos días, empezando así por la letra A del primer apellido, siendo el calendario el siguiente:

Martes 12: Letra A (8 am a 11 am), B y C (11 am a 2 pm), D y E (2 pm a 6 pm).

Miércoles 13: Letra F (8 am a 11 am), G y H (11 am a 2 pm), I y J (2 pm a 6 pm).

Jueves 14: Letras K y L (8 am a 11 am), M (11 am a 2 pm), N y O (2 pm a 6 pm).

Viernes 15: Letra P (8 am a 11 am), Q y R (11 am a 2 pm), S y T (2 pm a 6 pm).

Sábado 16: Letras U y V (8 am a 11 am), W y X (11 am a 2 pm), Y, Z y rezagados de otras letras de días anteriores (2 pm a 6 pm).

Las personas deberán llevar su formato impreso de su alta en la página de internet www.mivacuna.salud.gob.mx, una identificación oficial, copia de la CURP y el comprobante de la primera dosis con AstraZeneca.

El delegado federal detalló que el pasado sábado llegaron 199 mil 500 vacunas AstraZeneca que serán destinadas para segundas dosis a mayores de 18 años de edad. La mayor parte, 196 mil, serán para la ciudad de Chihuahua y el resto se distribuirán en Jiménez, Saucillo, Matamoros, Rosario, Temósachic y Guerrero (30 a 39 años), municipios que requieren menos cantidad del biológico.

"Es una buena noticia que a partir de mañana inicien las jornadas de vacunación, por abecedario, en diferentes locaciones", dijo.

De igual forma dio a conocer que antes del arribo de las dosis ya descritas, se habían aplicado 3 millones 158 mil 11 dosis, por lo que el acumulado será de 3 millones 357 mil 511.

Con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, a partir de mañana en varios municipios, Chihuahua estará muy cerca de alcanzar el 90 por ciento de cobertura en la inmunización de su población con primeras y segundas dosis, por encima de lo que estimó la Organización Mundial de la Salud (OMS) para todo el mundo, anunció el delegado de Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera.

"El avance en la vacunación ha funcionado con mucho éxito por la gran responsabilidad de las y los chihuahuenses, que han sido comprensivos y han acompañado mucho la estrategia, vacunándose cuando les toca", expresó en conferencia de prensa celebrada esta mañana en la capital del estado.

Loera agradeció la participación del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud; del IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) -en el traslado y resguardo de las vacunas-, mientras que la delegación de la Secretaría de Bienestar participa con la logística, la programación y la operatividad.

El delegado destacó que la OMS proyectaba que para septiembre de este año, debía estar vacunada el 10 por ciento de la población mundial, pero Chihuahua no solo está al 90%, sino que es de los cinco estados del país con menor número de casos activos, con 726 al día de hoy.