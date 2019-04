Ciudad Juárez.- Luego de no encontrar incidencias del proceso judicial, el tribunal de juicio oral inició la audiencia en contra de Alejandro G., ex secretario general adjunto del PRI nacional, por el delito de peculado en hechos del 2015.

Se trata de presuntos contratos y prestación simulada de servicios entre el 20 y 23 de diciembre por un millón 700 mil pesos mediante dos convenios con la Secretaria de Hacienda de la administración del ex gobernador César Duarte.

Uno de esos contratos es por el mantenimiento a edificios públicos, como impermeabilizar y reparación de aires, para lo cual de pactó un pago de 904 mil pesos para la empresa Promotora de Señalamiento Integral.

También se simuló un contrato con la empresa de Alejandro, Jet Combustibles, por 835 mil pesos por concepto de traslado de personal mediante 19 horas de vuelo a un costo de 2 mil 200 dólares cada uno, sin darse realmente el servicio, según la acusación del MP

Para esos señalamientos, la Fiscalía se basa en 3 testigos de identidad reservada, de los cuales 2 se les aplicó un criterio de oportunidad, es decir, que son participes del hecho pero entraron en calidad de testigos.

Para iniciar el juicio, la representación del MP hizo hincapié en que debe combatirse la corrupción para tener una gran nación, y expuso que en esta audiencia se comprobará un actuar criminal para desviar recursos del erario público para actos proselitista del PRI.