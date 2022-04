Arranca vacunación contra la Covid para rezagados en la Plaza de Armas

El Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (Impas) arranca hoy, miércoles 13 de abril con la vacunación contra Coronavirus (Covid-19), para las personas que se han rezagado en obtener el esquema completo. Para ese fin se instaló en la Plaza de Armas un módulo que funcionará desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

La directora del organismo, Rosa María Hernández Muñoz, Informó que la vacuna es AstraZeneca tanto las primeras, segundas y terceras dosis para mayores de 18 años.

Para la zona Centro se esperan mínimo aplicar dos mil vacunas y no habrá límite para los rezagados.

Dijo que los días posteriores en nueve colonias al Norte y Oriente de la ciudad.

Aclaró que las dosis fueron proporcionadas por la Secretaria de Salud Estatal por medio de la Federación y el Municipio se encargará de la logística y aplicación.

En los próximos días dará a conocer el calendario y lugares de aplicación, donde se llevarán a cabo estas jornadas de vacunación, ya que en la semana del 18 al 22 de abril se atenderá a colonias del norte de la ciudad como Villas del Real, Villas del Rey, Urbi Villa del Rey, Los Olivos, 20 Aniversario, Sahuaros y Campo Bello.

En la semana correspondiente del 25 al 29 de abril, se visitarán las colonias Punta Oriente y Jardines de Oriente, por lo que se pide estar atentos a la información que se brindará con las fechas exactas.

Los documentos que deberán presentar son:

- Comprobante de vacunación de primera o segunda dosis (si ya recibieron aplicación previa).

- Formato de registro impreso.

- Copia de la CURP.

- Identificación oficial.

- Haber transcurrido 6 meses de la última dosis.

- Ser residente de la ciudad de Chihuahua.

La funcionaria municipal destacó la importancia de prevenir la generación de más contagios por el coronavirus, por lo que reiteró la invitación a quienes aún no se aplican la vacuna a que acuda, ya que se atenderá a personas que aún no se vacunan y rezagados; así como exhortó a no bajar la guardia para seguirse cuidando con las medidas sanitarias como la sana distancia, aplicación de gel antibacterial y el uso del cubrebocas.

