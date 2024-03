Arrancará en abril Clúster de Electrónica

Chihuahua, Chih.- Jesús Carrillo Armenta, quien dirigirá el Clúster, expuso que la intención del Clúster de Electrónica es reunir a los participantes de la industria en el estado, lo que permitirá hacer mejores negocios, llegar a más empresas y conseguir mejor proveeduría.

Explicó que el Clúster nace de la mano de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), pues ya tiene una base de empresas afiliadas, muchas de ellas relacionadas con la electrónica, además de tener un brazo de promoción muy fuerte.

“El objetivo es desarrollar proveeduría de valor para la industria electrónica estatal, que, si bien ya existe, se requiere más”, dijo.

El industrial señaló que el Clúster arrancará con cerca de 12 participantes y el potencial es de alrededor de 50 en el ámbito estatal.

El Clúster de Electrónica, agregó, nace como hermano del Clúster Metalmecánico de Canacintra, que cuenta con varias empresas de maquinado que pueden ofrecer servicios puntuales a la industria electrónica y no lo hacen por desconocimiento.

“Se busca desarrollar ese tipo de mercado pues muchas veces el empresario del sector metalmecánico no sabe que puede ofrecer un palet para ensamblar tablillas, no tiene conocimiento y no ofrece ese tipo de servicios”, señaló.

Otro de los intereses con el arranque de operaciones del Clúster de Electrónica es impulsar la capacitación de los proveedores.

