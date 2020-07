Arrecia violencia de Corral hacia Maru

Chihuahua, Chih.- El gobernador del Estado, Javier Corral, indicó que su administración desahogará las investigaciones respecto a las personas que recibieron dinero de la nómina secreta del ex gobernador César D. y descartó que esta información sea utilizada para controlar la sucesión de la gubernatura. “No vengo a cuidarle a nadie sus aspiraciones”, declaró.

Luego de que el ex dirigente estatal del PAN, Mario Vázquez, expuso que se están utilizando las investigaciones para controlar el proceso para determinar la sucesión, Corral dijo que no existe tal manejo y recalcó que las indagatorias irán hasta donde topen.

Recalcó que es mentira que en un año no ha atendido a la alcaldesa de Chihuahua, ya que se han visto en varios eventos y adelantó que no se reunirá con ella a solas. Sin embargo enfatizó que sus diferencias con Campos no afectan la relación interinstitucional.

Indicó que incluso colaboradores de la alcaldesa, Maru Campos, han acudido a hacer declaraciones respecto a la información que tienen sobre los pagos que se hicieron desde la nómina secreta. Apuntó que esta información es utilizada por la Fiscalía.

Respecto a las diferencias con la alcaldesa, mencionó que sabe que fue ella quien pagó una página en internet para criticar a su administración, y recalcó que ya no se callará lo que considera como calumnias. Otro de los temas que los confrontó fue la reforma electoral, lo cual según Corral, se lo tomó en su contra.