Arremeten policías municipales contra Loya

Chihuahua.- Elementos de la Policía Municipal alzaron la voz mediante el anonimato en redes sociales, luego de los comentarios del director de la corporacion, Gilberto Loya, en donde informó que se sancionará al agente que apareció en un video peleando a puño limpio con un hombre que no quiso ser revisado.

En un mensaje que circula por redes sociales, se señala que el director Gilberto Loya no tiene -ni tendra- una academia policial, ya que a conocimiento de todos los agentes, solamente se ha desempeñado como un analista.

Asimismo criticaron el sistema Escudo Chihuahua, el cual, refirieron, ha sido un rotundo fracaso.

El mensaje que circula en redes es el siguiente:

"Los policías de chihuahua estamos cada día mas decepcionados de pertenecer a la DSPM . Es por eso la baja masiva de elementos que supera los 170 en estos últimos meses un que lo niegue el corrupto director Gilberto loya a quien corrieron de puebla por sus corruptelas, como no lo sancionan a el, no cave duda que tiene suerte de ser director de la Policía sin conocer nada de leyes ya que solo es programador analista Y todavía así quiere que nos pongamos la camiseta que le echemos ganas por que es lo único que nos dicen en sus juntitas ,que no sirven para nada por que no tienen definida una estrategia lo único que quieren es que nos dejemos humillar insultar o agredir por cualquier mequetrefe, no señores no se vale. los funcionarios de esta actual administración están muy equivocados en ves de apoyarnos nos dan la espalda, su pensamiento mediocre no logra comprender que somos la autoridad y como tal nos debemos darnos a respetar a como de lugar y cueste lo que cueste, así es como quieren motivar a sus agentes? castigandolos por hacer bien su trabajo, en ningún momento se ve el abuso de autoridad ya que tanto el honorable ciudadano quien es un drogadicto y el azote de robos en la Colonia industrial agredió al compañero ademas de estar en igualdad de circunstancias, GILBERTO LOYA , MARU CAMPOS ,JAVIER SÁNCHEZ, SALGANLE A LA CALLE A PATRULLAR HAGANLO USTEDES HABER SI TAN FACIL....PERO SIN LOS ESCOLTAS QUE TRAEN QUE TAMBIEN SON BASTANTES ELEMENTOS .

"QUE POR CIERTO SE REQUIEREN EN LAS CALLES CUANDO SE HABIA VISTO QUE UN REGIDOR TUVIERA ESCOLTAS ?.

No cabe duda que tienen razón los compañeros que comentan VAMOS DE MAL EN PEOR, que lastima que una corporación que era un Excelente lugar de trabajo de unos años a la fecha haya decaído tanto.

"YA ESTAMOS HARTOS y es el sentir de la gran mayoría de mis compañeros que no se atreven a alzar la voz por miedo a perder su trabajo o que los traigan jodidos como acostumbran a hacerlo cuando uno no agacha la cabeza cuando hay una injusticia laboral, TENGO muchos años de servicio y soy lic. Como muchos de mis compañeros

SR DIRECTOR NOSOTROS SI ESTUDIAMOS SI SOMOS PROFESIONISTAS quitese esa tonta idea de la cabeza de que los policías somos brutos. le debería de dar vergüenza ponerse nuestro uniforme sin tener el amor a la Corporación usted no es Policía porque ni academia tiene recuerde que usted era administrativo el gato del gato y llego ahí a la dirección por compadrasgo con Lázaro gaytan y le puedo asegurar que tengo la experiencia para poder afirmar que por eso están subiendo los índices delictivos, a un que maquillen las estadísticas a la ciudadania no los engañan sabemos bien que su programa escudo es un fracaso es un secreto a voces lo que pasa es que el policía ya tiene miedo de hacer su trabajo por situaciones como estas y como muchas mas sanciones sin sustento legal hacia los compañeros y esto es lo que desmotiva a La Corporación para realizar con excelencia el servicio a la sociedad sirviendo y protegiendo , QUE LASTIMA EN LO QUE SE ESTA CONVIRTIENDO DSPM .....después de ser la mejor Policía de Latinoamérica estamos pasando a ser la peor por eso los compañeros prefieren irse a trabajar a otro lado argumentando que regresaran al terminar esta administración que a sido la peor en toda la historia de la Policía por que para buenas administraciones en el ámbito policial solo las de Juan blanco y marco quezada basta con ver la opinión pública de esta nota donde más del 90% apoya el actuar del compañero en el video, pero en fin escudo chihuahua no te acabes VIVA MEXICO".