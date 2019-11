Arriba primer paquete electoral; sin urna electrónica

Chihuahua.- El asesor jurídico de la Confederación de Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Ernesto Avilés Mercado calificó de preocupante el que las autoridades “maquillen” las cifras de secuestros, luego de que la organización “Alto al Secuestro” reportó que hubo cinco casos en el pasado mes de Octubre en Chihuahua, y tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) reportaron cero eventos.

“Efectivamente hay secuestros que no se dan a conocer, aquí en la Sierra y la ciudadanía no tiene confianza en las instituciones, porque se corre el riesgo de que estas mismas autoridades coludidas con el crimen generen venganza”, expuso.

El también analista y editorialista de esta casa editora, manifestó que es una gran tentación para las autoridades el siempre presentar cifras que oculten lo que sucede, sobre todo en seguridad. Señaló que no se debe olvidar que muchos de estos delitos ocurren en el anonimato y así se quedan, sin embargo nunca se presentan denuncias como realmente se quisiera.

“En nuestro país es más del 90 por ciento la impunidad, es decir, delitos que no son denunciados ante las agencias del Ministerio Público, y ahora lo que pasó en Culiacán, lo que ha producido es un empoderamiento de las bandas criminales, la postura de las instituciones de no actuar, no haciendo prevalecer el estado de Derecho, sino en reservarse ha causado todo ese descontrol”, agregó.

Ernesto Avilés criticó que el gobernador Javier Corral Jurado haya hablado de que el Cereso número Tres de Ciudad Juárez es el lugar donde se controlan los movimientos delincuenciales en la frontera, “pero nada dijo del Cereso de Aquiles Serdán, y hay que ver que según esto, no había salidas de llamadas de teléfono, sin embargo es de todos conocidos, sobre todo los litigantes que los privilegios siguen funcionando y el hecho de que no haya disturbios es señal de que todo está arreglado, bajo control, pero no de las autoridades, sino por parte de los criminales”, sentenció.