Arriesga la vida para sobrevivir

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Don Ramón, un hombre de la tercera edad que se quedó solo, debe salir en su andador a vender dulces colocándose en ocasiones en medio de la vía, en un tope sobre la avenida Francisco Villa.

Luego de que su hija se casara y se fuera a otro estado, el hombre que vive de renta no le ha quedado otra opción que buscar su propio sustento.

“Aquí llego a las siete y media y a las once me voy porque luego me canso y ya no puedo caminar. Lo hago para mis gastos y pagar mi renta, una casita en el Sector 3”, explicó el hombre mayor.

El hombre de 64 años de edad señaló que luego de caerse de un techo cuando estaba trabajando en impermeabilización se lastimó la mano y la cadera lo que le impide trabajar.

Señaló que su única hija se fue a Hermosillo, Sonora, desde que se casó y él se quedó en esta ciudad donde luego de la pandemia ha tenido que vender sus dulces para salir adelante, pues dice que varias personas son quienes lo apoyan.