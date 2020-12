Asegura fiscal que esclarecerán homicidios

Chihuahua— El fiscal César Augusto Peniche Espejel aseguró que las investigaciones por parte de la Fiscalía de la Mujer para el esclarecimiento de los feminicidios ocurridos recientemente se mantienen vigentes con el afán de lograr su esclarecimiento y detalló que cada caso en particular avanza conforme a su debido proceso. Entre estos se encuentran los feminicidios de Araly Quiñónez, ocurrido en abril, así como el de Susy Saláis que se registró en junio y el de Areline quien fue asesinada mientras grababa un video.La Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) es la que lleva a cabo las indagatorias de cada uno de estos sucesos, ante lo cual el fiscal general César Peniche aseguró que existe el compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias para el esclarecimiento de cada uno de ellos y que se haga justicia para las víctimas. En el caso de Susy Saláis, quien fue privada de su vida el pasado mes de junio, la FEM detuvo Osvaldo M. H., (esposo de la víctima) como el presunto responsable de los hechos; sin embargo, el juez de control lo dejó en libertad al considerar que no existían elementos suficientes que lo relacionaran con los hechos, ante esto la representación social impugnó el fallo y están a la espera de que se resuelva. Con relación a Areline, la Fiscalía ha entrevistado a quienes estuvieron presentes el día en que sucedieron los hechos ocurridos el 4 de octubre, cuando un grupo de jóvenes filmaban un video en el que simulaban el secuestro de la víctima y el arma que portaban estaba cargada, lo que derivó en un disparo en la cabeza que le costó la vida. Hasta el momento las autoridades no han podido establecer el paradero del responsable. En el caso de Araly, no se tienen datos de los responsables, ella fue encontrada sin vida al interior de su departamento el pasado mes de abril y hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el avance de las indagatorias.