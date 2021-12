Aseguran IMSS y Salud camas para enfermos

Tanto el Hospital Central Universitario, como el Hospital General Regional No 1, Unidad Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), garantizaron contar con la capacidad material y humana para atender un eventual incremento de pacientes con Covid-19.

El director del Hospital Central, Vittorio Humberto Vigna Llamas, explicó que el nosocomio cuenta con un total de 134 camas para todas las áreas de atención, así como 32 camillas. Para pacientes con Covid-19 se tienen dispuestas 48 camas, de las cuales 28 están ocupadas, es decir, el 58.3 por ciento. Son 10 los hospitalizados que han requerido intubación.

Detalló que en el nosocomio que dirige sólo se han recibido a dos menores de edad, de 17 años, para ser hospitalizados, además de que los casos entre el personal de salud que trabaja ahí mismo han ido a la baja y no se reportan defunciones, gracias a la vacunación.

En este sentido, expresó que un 90 por ciento de los pacientes que arriban para ser internados no están vacunados contra el coronavirus y se encuentran entre los 25 y 55 años de edad.

Vigna Llamas subrayó que el nosocomio cuenta con la capacidad de reconvertir hasta 30 espacios para atender a más pacientes, además de que cuenta con insumos, oxígeno y personal suficiente para dar una atención adecuada los enfermos.

Destacó que la pandemia no ha afectado la prestación de otros servicios de salud en ramas como cardiología, angiología, ortopedia, reumatología, y que incluso se cuenta con una gran población de mujeres embarazadas de alto riesgo a quienes se les atiende en caso de hemorragias obstétricas, preeclampsia, síndrome de Hellp, cesáreas, entre otras, además de contar con 10 unidades de triage obstétrico, sonógrafos de última generación, tomógrafo y rayos X.

Reconoció el apoyo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y del Club Rotario, así como de diversas empresas que se han sumado a través de donaciones.

No obstante, el doctor pidió a la sociedad que se comporte de una manera responsable, practicando las medidas preventivas necesarias para evitar contagios, pues cuidarse a sí mismos es también cuidar al personal médico que presta el servicio de salud.

“Necesitamos que la sociedad se empodere de este problema, de esta pandemia y que se sepa cuidar, esto es lo más importante para que nosotros no tengamos que ver que lleguemos a una zona critica de atención a pacientes. No queremos nunca decir -ya no hay lugar-, -ya no hay espacio-. No queremos que gente esté muy enferma en su casa.”

Por su parte, el IMSS no detalló el número de camas que tiene dispuestas para tratar la pandemia en el Hospital Morelos. De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG de la Secretaría de Salud Federal, el nosocomio reporta una ocupación del 64 por ciento en camas de hospitalizaciòn general y del 100 por ciento en camas con ventilador.

Sin embargo, el Instituto aseguró que con la capacidad en infraestructura y personal para atender a más pacientes en caso de ser necesario. Para ello se cuenta con espacios en el Centro de Seguridad Social y en el tercer piso del mismo Hospital Morelos.