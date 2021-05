Asesinan a dos mujeres en 4 días

Chihuahua.- La violencia feminicida en la capital del estado prevalece, pues en los últimos cuatro días, dos mujeres han sido asesinadas y dejadas en predios abandonados, el primer caso ocurrió el lunes, cuando una mujer se localizó sin vida en el arroyo el Mimbre al sur de la ciudad, la cual fue degollada; el hecho se registró ayer al norte en un predio de Granjas del Valle, en donde supuestamente la víctima fue estrangulada y se localizó encobijada.

A cuatro días de que fue localizada, la mujer encontrada en el Mimbre aún no ha sido identificada y su cuerpo no ha sido reclamado por familiares, como señas particulares cuenta con una cicatriz quirúrgica tipo cesárea, pero no se tienen más elementos para proceder a su identificación.

Yesica Rentería, vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), manifestó que el área de homicidios investiga el caso, pero que, debido al lugar en el que se localizó, son pocos los elementos de prueba que se tienen y no hay cámara de vigilancia, por lo que se mantienen las indagatorias.

En el caso de ayer, se reportó el hallazgo de un cuerpo encobijado al norte de la ciudad en el sector de Granjas del Valle, cerca del fraccionamiento Cerrada de Vendanova, al lugar acudieron agentes ministeriales quienes al percatarse que se trataba de una mujer dieron aviso a la FEM, trasladándose su personal.

El cuerpo se encontraba envuelto en una cobija y al parecer la víctima habría sido estrangulada, pero, la dependencia manifestó que aún no se tiene el reporte oficial del Servicio Médico Forense (Semefo).

Ambos casos son investigados por la FEM tal como establece el protocolo y se busca determinar si ocurrieron por razón de género para poder ser catalogados como feminicidio.