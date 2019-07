Asesinato de Óscar García, relacionado con sus investigaciones

En el caso del asesinato del Ministerio Público de Proyectos Especiales de la Fiscalía General del Estado, Óscar García, el fiscal general César Augusto Peniche, señaló que en torno al móvil hay datos que se reservan, pero si guarda relación con investigaciones que realizaba la unidad que dirigía la víctima.

La autoridad investigadora tenía ordenes de aprehension en contra de cuatro personas, pero continúa la carpeta abierta porque no se descarta la intervención de más presuntos, dijo el Fiscal Peniche.

Añadió que no necesariamente se trata de una investigación interna, sin embargo, los datos de prueba que recabar les traza las rutas a más implicados.

Recalcó que aún no saben cuantas personas están relacionadas en el crimen, sin embargo ya se tiene a cuatro detenidos, tres de ellos bajo proceso penal y uno próximo a ser presentado ante un Juez.