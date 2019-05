Asesino de Fanny ante el Juez el próximo miércoles

Chihuahua.- Este miércoles 8 de mayo se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Florentino C. S., por el delito de feminicidio en contra de su expareja sentimental, a quien le prendió fuego el pasado miércoles primero de mayo, informó la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).

Primeramente se le formuló el cargo de tentativa de homicidio en contra de Fany A. R., ante el juez de Control, pero con el fallecimiento de la víctima se realiza la investigación para iniciar el proceso por feminicidio, debido a que el crimen se dio por odio de género.

Los hechos se presentaron el pasado primero de mayo cuando el presunto feminicida Florentino C. S., llegó al lugar donde la víctima vendía burritos y la roció con gasolina para luego prenderle fuego, en hechos ocurridos aproximadamente a las 07:50 horas en colonia Anáhuac de Cuauhtémoc.

Un hombre que observó el hecho, intentó acercarse para brindarle auxilio, sin embargo, el agresor lo mojó con el combustible y lo quemó en el brazo.

El sospechoso logró darse a la fuga, no obstante, horas más tarde fue arrestado dentro del término de la flagrancia en un operativo conjunto que se extendió por varias localidades.

La víctima se encontraba gravemente herida, con quemaduras en el 60% del cuerpo, por lo cual fue trasladada a la ciudad Chihuahua para su atención médica, sin embargo después de varios días de convalecer, Fany perdió la vida.