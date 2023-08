Asisten docentes y universitarios a conferencia internacional

Chihuahua, Chih.- Una delegación conformada por 20 docentes y 34 estudiantes de diversas facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua asistieron a la 10° “International Conference on Medical Geology” que se desarrolló en Monterrey, Nuevo León.

Lo anterior, con la finalidad de propiciar una red de intercambio de experiencias, resultados e investigaciones entre geólogos y científicos del mundo.

Del 6 al 9 de agosto se realizaron diferentes actividades, en las cuales la UACh participó con 4 conferencias magistrales en inglés y español respectivamente, con los temas: persistent organic pollutants in the wáter and public healt, impartida por la Dra. Beatriz Rocha de la Facultad de Ciencias Químicas.

Producción de materiales eco-amigables para el tratamiento de agua, por la Dra. María de Lourdes Ballinas Casarubias.

A multidisciplinary approach to solve arsenic and fluorine problems in Mexican water “Las zeolitas; una riqueza geológica” impartida por María de Lourdes Villalba.

Arsenic exposure consequences on female reproductive health, por la Dra. Blanca Estela Sánchez Ramírez

El Metgeo-2023 reunió a personalidades científicas de diferentes partes del mundo como Suecia, China, Alemania, Brasil e Italia, entre otros. Cabe resaltar que la UACh fue merecedora de diversos reconocimientos por su participación en las conferencias magistrales y cortas, estas últimas fueron realizadas por 20 estudiantes de la máxima casa de estudios del Estado.

Además, se presentaron en este evento anual posters científicos, en su mayoría elaborados por alumnas y alumnos de las diversas unidades académicas. Las Facultades que participaron en el Metgeo-2023 fueron: Zootecnia y Ecología, Ingeniería, Ciencias Químicas, Ciencias Agrícolas y Forestales, Medicina y Ciencias Biomédicas y la Facultad de Enfermería y Nutriología.

Buscan crear una red con otros geólogos y científicos del mundo