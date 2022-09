Asume hoy Adriana Terrazas presidencia del Congreso

El Diario

Chihuahua, Chih.- La diputada de Morena, Adriana Terrazas, asumirá hoy la presidencia del Congreso del Estado en medio de la polémica por el rechazo de su propia bancada.

El coordinador de la fracción legislativa de Morena, Cuauhtémoc Estrada, declaró que será la Comisión de Honor y justicia del Comité Ejecutivo Estatal del partido quien decidirá la expulsión o no de Adriana Terrazas, a quien acusan de romper los acuerdos internos de la fracción para asumir el cargo. Por su parte, la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados aseguró que el nombramiento de la expriista y hoy morenista es una estrategia de la oposición que quiere dividir a Morena.

“Morena va más allá de la bancada legislativa de Morena, mañana (hoy) voy a tomar posesión como presidenta del Congreso del Estado”, dijo al respecto Terrazas, quien adelantó que recurrirá a denunciar violencia política de género, por parte de su bancada que la relega.

Durante un evento en el Congreso del Estado el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, ofreció respaldo a la presidencia del Congreso de la diputada expriista y hoy de Morena, Adriana Terrazas, a quien su bancada propone expulsar del partido.

"Nuestro total y absoluto respaldo a tu labor institucional de representación de todos los diputados del estado. Tendrás nuestro respaldo siempre", declaró el funcionario estatal a nombre del Gobierno y de la Gobernadora María Eugenia Campos, en un entorno de inconformidad de la bancada de Morena, cuya propuesta era el diputado Benjamín Carrera.

Al término del evento y al ser abordada por medios de comunicación, Terrazas presentó una postura firme de cara a la impugnación que presentó la bancada y a los recursos legales que ante tribunales jurisdiccionales presentó el morenista Benjamín Carrera.

La bancada de Morena por ley debe presidir el segundo año de la legislatura como segunda fuerza política y presentó a mediados de agosto como propuesta oficial para presidir el Congreso a Benjamín Carrera, pero las fracciones de PAN, PRI y las representaciones de PT y MC propusieron a Terrazas.

El pasado 25 de agosto el pleno aprobó la presidencia de la diputada con 23 votos a favor contra 10 abstenciones de los 10 restantes morenistas que a manera de protesta se retiraron de la sesión.

“No me pueden expulsar de esa manera, hay maneras, hay una Comisión de Honor y Justicia y estoy segura que esa expulsión no procederá por el simple y sencillo hecho de que yo no he hecho nada en contra de la bancada, al contrario, he venido a sumarle la presidencia y la mesa directiva a a Morena, yo no me aventé a esta aventura sin la autorización de mi presidente nacional”, insistió Terrazas.

La virtual presidenta del Legislativo comentó también que cuenta con el apoyo de senadores, diputados federales, presidentes municipales, regidores y sectores importantes de la militancia para ocupar el puesto para el cual fue propuesta.

“Yo no juego como juegan ellos, a mí me asiste la razón, tengo la conciencia tranquila, asumiré la presidencia del partido bajo las siglas de Morena”, concluyó.