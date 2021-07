Atendieron bomberos 77 incidentes

Silvestre Juárez/El Diario

El coordinador del Departamento de Bomberos, Joel Estrada, informó que hasta el momento suman 77 los servicios que han brindado sus elementos por árboles caídos, derrumbes y desprendimiento de láminas.

Detalló que las colonias afectadas fueron la Dale, Santa Rosa, Obrera, Pacífico y Barrio de Londres, principalmente.

Fueron más de 30 árboles caídos sobre domicilios y vías de tránsito en las calles 27a y Ramírez; 13a y Terrazas; 25a y Nicolás Bravo; Tercera y Samaniego. Tan sólo en las primeras horas después de las lluvias se habían atendido 43 incidencias, entre ellas inundaciones en principales calles del Centro como en la avenida Independencia, donde además el fuerte viento provocó el desprendimiento del techo de lámina de los comerciantes de la Niños Héroes.

MÁS DE 20 HORAS SIN LUZ

Desde las 5:00 de la tarde del lunes hasta el mediodía de ayer, vecinos de la colonia Santa Rosa, Rosario y Roma se quedaron sin energía eléctrica tras el derrumbe de un árbol que dañó cableado de la Comisión Federal de Electricidad. Uno de los vecinos de la calle Tercera y Urquidi informó que desde la noche del lunes se reportó la suspensión del servicio, pero diversas corporaciones acudieron sólo a supervisar la zona, debido a la ausencia de empleados de la CFE.

Otras de las colonias que también carecieron de energía eléctrica fueron la Obrera y Pacífico; sin embargo, se restableció el servicio horas después. La palmera que derribó el cableado de energía chispeó por algunos momentos, lo que alertó a elementos de Bomberos por el temor de que se incendiara.

“Ya son más de casi 18 horas sin energía eléctrica, parece que andan reparando daños sobre la misma avenida, pero aquí sólo pasan las unidades de CFE y no han reparado, creo que si no lo hacen antes que vuelva a llover no podrán, ya que no es recomendable en lluvia o mojado”, había comentado un vecino de la Rosario.

Algunos trabajadores de la dependencia federal comentaron que en algunas partes al caerse un árbol, afectó los cables de alta tensión, razón por la que fue más complicado hacer las reparaciones en tiempo y forma, pero que se atienden todos los reportes.