Atiende CEDH caso de Didi golpeado por policías municipales

Chihuahua, Chih.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) atiende la denuncia interpuesta por Luis A. R., en contra de dos agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) el pasado viernes 25 de febrero; sin embargo, no han tenido respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El acto procesal llevado por la CEDH, con el número 10s.1.2.062/2022 establece que la comisión considera los hechos como violatorios de sus derechos humanos y que la queja constituye a una probable violación al derecho a la integridad y seguridad personal.

En el acuerdo de radicación con fecha del 16 de marzo por parte de la CEDH se lee lo siguiente: “por acciones y omisiones contrarias al derecho de integridad y seguridad personal, como actos violatorios: uso excesivo de la fuerza pública y lesiones; también en lo global y general al derecho de libertad…como acto violatorio especifico: detención injustificada… violaciones son atribuidas a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal”.

Luis A. R., indicó que, tras dos meses trascurridos desde su denuncia, la FGE no ha dado más detalles, “los ministeriales vinieron por la factura del celular y a pedirme mi firma para ir por los vídeos de las cámaras de los vecinos…La FGE ya sabe quienes fueron, pero a mí no me dicen nada, ni a derechos humanos que ya atendió mi caso les han dicho nada”, comentó.

El hombre de 35 años, quien laboraba como conductor en la plataforma Didi, denunció desde el pasado 25 de febrero ante la FGE haber sido golpeado en repetidas ocasiones por policías municipales.

Con la denuncia interpuesta ante la fiscalía con número 19-2022-0003806, por el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública agravado, Luis indicó que fue alrededor de las diez de la noche que se encontraba descansando fuera de su propiedad y dentro de su vehículo cuando agentes arriba de una patrulla de Seguridad Pública Municipal lo sacaron a la fuerza y comenzaron a golpearlo por todo el cuerpo.

“Los golpes que recibí fueron por todo el cuerpo, empezaron a golpearme con el puño, y a mano abierta, por pecho, estomago, piernas, espalda y el lado izquierdo de la cabeza”, narró.

Asimismo, indicó que los oficiales no dieron razón ni presentaron orden para sacarlo de su automóvil, sino que “me decían que iban a poner otras cosas que les habían quitado a otras personas”.