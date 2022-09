Atiende la FEM denuncia de menor

La Fiscal Especializada en la Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Wendy Chávez, informó que ya se abrió una investigación tras la denuncia de acoso sexual por parte de una menor de edad en contra del presunto abusador de animales, alias El Tuco. Esto luego de haberse tomado declaración el pasado viernes. Con ello se analizará si procede alguna medida de protección para la menor, destacó la titular de la FEM.

“Tenemos la denuncia que se interpuso el viernes 9 de septiembre que se interpuso a las 23:00 horas. Se tomó en presencia de la mamá de la adolescente y estamos en proceso de investigación del caso en la figura jurídica de (acoso) donde coincidimos que hasta el momento por la narrativa que nos informa da para el procedimiento de este caso. Una vez que se integre la investigación de manera completa por el delito de acoso sexual. Voy a verificar la información sobre el riesgo que pueda generar la libertad de este sujeto para ver las intervenciones que podemos hacer al respecto. Por supuesto que se puede brindar una medida de protección u orden de protección a la adolescente y a su entorno que es lo que regularmente es lo que nosotros hacemos”, dijo la Fiscal y señaló que en este momento se encuentran en el proceso de investigación.

También se deberá determinar si en este caso específico se podría dar prisión preventiva a la persona señalada, en base a los estudios y pruebas de las circunstancias que se denuncian.

Chávez especificó que se investigará como acoso sexual debido a que el hostigamiento, como se habría también manifestado por parte de denunciantes, es un delito en el que según el código penal se especifica que este se investiga cuando la persona “se valga de su posición jerárquica, laboral, académica, religiosa, familiar o cualquier otra que implique subordinación”, detalló.

Cabe recordar que la menor de edad de la colonia Diego Lucero denunció públicamente que teme por su seguridad ya que, aseguró, fue víctima de acoso por parte del presunto abusador de perros alias “El Tuco”, quien dijo, la seguía a la escuela, y sabía de “todos sus movimientos”. Asimismo en el domicilio que invadía el sujeto rescatistas encontraron cuadernos que pertenecían presuntamente a esta persona, y en los que habría escrito expresiones como “Hueles a puro amor, amordidas te comería”, con el nombre de la niña.

“Esta persona, (Tuco) si se le puede llamar persona, no debería de andar suelto, es una tristeza que la justicia no haga nada al respecto de tantas injusticias sabiendo qué hay tantas pruebas de cómo maltrató y violó a los perritos y me acosaba, me esperaba cuando salía de la escuela me decía cosas, sabe de todos mis movimientos (cuando salgo, cuando entro a mi casa) y ahorita yo tengo miedo que me pase algo porque él está libre y ahorita lo vimos cerca de mi casa, si lo llegan a ver me avisan por favor porque la justicia no hace nada”, fue la publicación que pidió se compartiera en redes sociales en la que anexó la presunta evidencia que es el cuaderno encontrado en la casa.

