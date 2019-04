Atienden bomberos 20 reportes diarios sobre presencia de abejas

Chihuahua.- Durante los meses de marzo, abril y septiembre se atienden por lo menos 20 reportes diarios por la presencia de enjambres de abejas en la ciudad, los cuáles son rescatados por protección de estos insectos, informó el comandante del H. Cuerpo de Bomberos, Joel Estrada.



Explicó que desde marzo del 2017 se trabaja en el rescate de los enjambres, ya que antes se exterminaban con veneno o agua con jabón, pero ahora a raíz de la investigación del elemento Victor Escamilla, quien es ingeniero Ecólogo, sobre las abejas se realizan estrategias para rescatarlas y realicen la polinización.



Joel Estrada mencionó que cuando les llega el reporte de abejas, inmediatamente se comunican con un apicultor, actualmente hay una persona del Vallecillo el que esta más activa, quienes acuden al lugar para atrapar las y aprovechar la producción de miel, además de los beneficios que otorgan al medio ambiente.



El comandante de bomberos explicó que el apicultor llega con unas cajas, a las cuáles les llaman trampas y con una abeja reina atraen a todo el enjambre, posteriormente se lo llevan.



Asimismo dio a conocer a la ciudadanía que si no se les molesta a las abejas, estas no realizan ataques, sin embargo si por alguna razón no es así entonces si se llega al exterminio de los insectos.



También recalcó que si un enjambre llega a posar en los árboles, cornisas de las casas, o en algún lugar arbotante, es porque son viajeras y regularmente permanecen por un periodo de 3 a 4 días para luego continuar su andanza para buscar un lugar permanente, se establecen para descansar, comer y beber agua.



Por lo anterior Joel Estrada, comentó que no es necesario hablar a los servicios de emergencia, pero si están por más días o hay ataque, dar aviso a las autoridades.