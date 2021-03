Atiendo quejas a todas horas: Joaquín Sotelo

Chihuahua.- Las quejas de servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Chihuahua son atendidas a todas horas, la mayoría son fuera de las instalaciones de la Ciudad Judicial, comentó el Consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta.

Lo anterior al manifestar que la atención a los empleados del Tribunal Superior de Justicia, se realiza en cafés, restaurantes, en el despacho, a todas horas (mañana, tarde, noche), esto porque muchas ocasiones no pueden salirse.

Recalcó que muchos de los quejosos no quieren “tocar” la puerta del Consejero en las instalaciones del Poder Judicial, debido a que tratan temas relacionadas a la disciplina en contra de funcionarios de más alto nivel y temen a que tomen represalias.

Sotelo Mesta también mencionó que su trabajo es estatal, por lo cual ha visitado todos los Distritos Judiciales del Estado, esto para revisar las investigaciones de quejas en materia de disciplina, ya que presiden dicha comisión al interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.

Asimismo dijo que también forma parte de las comisiones de Vigilancia y de Administración, a cuyas sesiones no falta, además aclaró que a las reuniones del Consejo de la Judicatura tampoco ha faltado.

El Consejero Joaquín Sotelo manifestó que cuando se realiza la distribución del trabajo entre los integrantes de la Judicatura del Poder Judicial, a él lo dejan fuera, sin embargo aseguró que participa en las Comisiones a las cuales forma parte.

Recalcó que aunque no le entregan proyectos de todas maneras tiene que revisarlos como miembro del Consejo, por lo cual el trabajo no solo se trata de presidir una comisión, si no en participar en todos los trabajos de la Judicatura.