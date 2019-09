'Atrapados' aquí 28 pasajeros que viajaban a Hermosillo en aerolínea TAR

Chihuahua.- Veintiocho pasajeros de la aerolínea TAR denunciaron esta tarde que por más de tres horas se han visto afectados al no poder volar a su destino rumbo a la ciudad de Hermosillo Sonora.

En este sentido, manifestaron que el vuelo se tenía programado a las 9:50 am partiendo del aeropuerto Roberto Fierro rumbo a la ciudad antes mencionada, sin embrago lamentaron que hasta el momento todavía no les puedan dar solución, esto debido a que el avión en el cual estarían volando continuaba tirando combustible.

“Nos subieron y nos bajaron dos veces del avión y ahorita la señorita muy prepotente de la Aerolínea TAR nos dice que hay un vuelo a las 8:00 de la noche pero que solamente son 14 personas las que pueden abordar”, denunció el señor Valdez.

Reprobaron que sea el servicio de esta aerolínea quienes estén diciendo que unicamente 14 personas podrían estar abordando el vuelo programado durante la noche, pues son 28 pasajeros quienes les es necesario llegar a sus destinos y no unicamente el numero que ellos dicen que podrán subir.

Finalmente, aseguró que hay bastante estrés por parte de los clientes ya que la señorita de nombre Brenda Juárez está siendo bastante prepotente riéndose, en lugar de dar una solución mas favorable para todos los usuarios, una de ellas el poder ser cambiados de aerolínea, pero no aceptando el rembolso del dinero.