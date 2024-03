Atrapasueños, tradición y fe

Foto: Paco López / Silvia y otros indígenas más procedentes de diversas partes, estarán durante todo este fin de semana ofreciendo sus productos para que el público pueda adquirir una muestra de las artesanías

Chihuahua, Chih.- “Desde hace muchos años existió una leyenda de los atrapasueños y proviene de los apaches”, comentó Silvia Flores, una artesana que se encuentra vendiendo sus productos en una de las carpas instaladas en el Centro de la ciudad.

Originaria de Hidalgo, pero con muchos años viviendo aquí junto con su familia, comentó que el arte de fabricar este tipo de productos lo aprendió de sus suegros. A ella le gusta mucho la lectura y por eso sabe todo este tipo de historias.

“En una ocasión, los integrantes de una tribu iban perdiendo, entonces fueron a consultar a un brujo y éste les dijo que tenían que hacer un círculo con jarilla y que le tejieran en medio una araña también tejida. Después había que incrustarle piedras preciosas para que ninguna mala unción se les fuera a subir a ellos”, dijo la mujer.

Estaba contando la historia cuando interrumpió un hombre que llevaba varias bolsas y tomaba los artículos desacomodándolos.

“¿Cuánto cuesta la cartera?... 350 señor, es de piel y le doy cinco años de garantía… noooo, eso es muy caro, nada más traigo 200, los quieres?... no señor, cuesta 350… no, pues ya no traigo, hay nos vemos… que le vaya bien señor”, tranquila le contestó la indígena, mientras el hombre se retiraba haciendo aspavientos por no haber conseguido la rebaja.

Prosiguió Silvia, “además deberían colocarle tres plumas de las aves que ellos habían cazado. Los apaches siguieron todas las indicaciones y esa noche por fin tuvieron descanso. Lo que pasó fue que, en los días anteriores, los guerreros soñaban que estaban peleando, y al despertar estaban muy fatigados, por eso al enfrentarse siempre perdían. A partir de ese consejo, comenzaron nuevamente a ganar las batallas”, platicó Silvia.

Otra de las cosas que tenía que hacer era danzar sobre una fogata y cada guerrero poner una ofrenda para seguir venciendo.

También existe la creencia de que espanta pesadillas, por eso muchas personas acuden a comprar el atrapasueños, principalmente para ponerlo en la cabecera de sus niños pequeños.

Tiene la vista cansada y las manos pequeñas con los huesos salidos por tanto esfuerzo que hace para elaborar las pulseras, collares y todo tipo de accesorios, dijo que en cada una de sus creaciones le pone mucho amor, por eso son artículos únicos.

Ella es tranquila pero el carácter de los jóvenes no tanto, por eso cuando alguien se acerca y les quiere regatear el precio de las cosas, se enojan y dicen que no es justo tanto trabajo por tan poco precio. “Tranquilos, no contesten, sólo den las gracias y que el cliente se vaya”, recomienda la indígena.

“¿Verdad que mi mamá es muy bonita e inteligente?”, aseguró Adriana, la hija de 13 años que le ayuda a vender. Y Silvia se sonrojó y no sabía ni dónde esconderse.

Silvia, junto con su hija Adriana y muchos indígenas más procedentes de diversas partes, estarán durante todo este fin de semana ofreciendo sus productos para que el público pueda adquirir una muestra de las artesanías.

“Yo le digo a mija que estudie y se prepare porque la vida es muy dura. Que no sueñe con buscarse un marido para que la mantenga, mejor estudie más cosas y se prepare”, le aconsejó a la jovencita de 13 años que en momentos atendía para que su madre siguiera dando la entrevista.

No todos los clientes regatean, algunos si se dan cuenta de que es un trabajo muy laborioso y pagan precios justos.