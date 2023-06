El párroco de la Catedral capitalina, Raymundo López, ofició ayer la misa de la Solemnidad a la Santísima Trinidad, en la que envió un mensaje de esperanza y de mantenerse unidos ante los retos venideros, así como reconocer la creación, salvación y santificación.

La homilía la dio en sustitución del arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, quien aún se encuentra en reposo debido a la recuperación de la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace algunas semanas.

El padre hizo un llamado a los feligreses reunidos para permitir ser guiados por la gracia de Dios y desarrollar los dones de fe.

“Atrevámonos a seguir a la Santísima Trinidad, atrevámonos a seguir a Cristo, sus enseñanzas, a ser mejores personas para con nuestros semejantes”, expresó.

Reflexionó que la trinidad se basa en que todo viene de Dios, en el Hijo del Hombre, en el espíritu santo, vivir una relación viva con Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios de amor.

Lo anterior, lo basó en el evangelio según San Juan, el cual dice textualmente lo siguiente: “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios”.