Atropella y ‘destroza’ a joven; jueza lo deja libre

Chihuahua.- La jueza de Control Penal, identificada por la familia de la víctima con el apellido Berges, otorgó la libertad a Óscar M. G., presunto responsable de poner entre la vida y la muerte a Francisco Javier Sifuentes Gil, luego de prensarlo entre una camioneta Yukon -con placas de Nuevo México- y la pared de un autoservicio, hecho que le destrozó la pelvis, órganos genitales y las piernas hasta la altura de la rodilla. Los acontecimientos sucedieron el pasado domingo en Ojinaga, cuando el joven de 16 años y recién graduado de la escuela secundaria se dirigió a comprar un refresco al establecimiento comercial y sin más, el presunto responsable -en tercer grado de ebriedad- lo atropelló contra la pared. Óscar M. G., fue detenido en el lugar de los hechos por testigos presenciales cuando intentaba darse a la fuga.

Ese día en la noche, dijo no acordarse de lo que había pasado, pero el lunes declaró que había sido un accidente.

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato y llevaron al joven al hospital; sin embargo, debido a la gravedad de su lesiones, fue necesario trasladarlo al Hospital Central en esta capital donde fue intervenido el lunes y aunque lograron reconstruirle casi la totalidad de las partes dañadas, las probables hermorragias internas provocan en Francisco altibajos de temperatura y dolores intensos.

El miércoles se llevaría la audiencia para Óscar M. G., en la Sala 16, pero se postergó hasta ayer debido a “fallas en el sistema”. Ayer la jueza no encontró pruebas que vincularan al presunto responsable, aun y cuando existen al menos siete testigos que declararon los hechos, así como material videográfico que da fe de lo sucedido.

La juez dictó que Óscar M. G., sólo tendrá que presentarse a firmar cada semana como medida preventiva y le obligaron a pagar -a modo de crédito- apenas 20 mil pesos en un plazo máximo de tres meses. Cabe mencionar que el presunto responsable no cuenta con domicilio ni trabajo fijos en donde pudiera encontrársele en fechas posteriores.

La madre de Francisco Javier, Cinthya Gil, dijo que ella y su familia desconocen al presunto responsable y afirmó que su hijo no tiene vicios ni personas con quienes haya tenido un altercado, por lo que no entiende la forma en que procedió Óscar M. G., contra el joven y menos entiende los criterios de la jueza para dejarlo en libertad. “Yo no pido dinero a pesar de que he gastado en medicamentos y comida y taxis y documentos que me piden de mi hijo, lo único que pido es justicia porque no entiendo por qué pasó esto, mi hijo es deportista, acaba de graduarse de la secundaria y tuvo su pase directo a la preparatoria”, externó la madre del joven afectado.

Incluso, agregó que la mamá del presunto culpable acudió hasta esta capital para pedirle que otorgue el perdón a su hijo, pidiendo su comprensión en el papel de madre. Cinthya adelantó que hoy viernes intervendrán a Francisco Javier en cuatro puntos de las cirugías, para saber la causa de la fiebre que le afecta, cuyo pronóstico de recuperación total -de acuerdo al Ministerio Público- puede ir desde 15 días hasta medio año.

La madre abunda en que Francisco constantemente le pregunta si podrá volver a jugar fútbol, podrá ir a la escuela y si podrá caminar nuevamente; sin embargo, las previsiones son reservadas dada la gravedad del asunto.

La afligida madre pidió ayer justicia debido a que los agresiones contra jóvenes estudiantes ha ido en aumento a últimas fechas “siendo la impunidad y criterios inexplicables la constante de todos los casos”.