Aumenta empleo de menor nivel salarial en Chihuahua

Un total de 12 mil 768 nuevos empleos con ingresos de 1 a 2 salarios mínimos, se generaron durante agosto del presente año en la entidad, de los cuales, dos mil 751, un 21.5 por ciento, se registraron en el municipio de Chihuahua, informó la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado con base en datos del IMSS.

El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Sergio Mendoza Vidal, destacó el hecho de que fueron menos los empleos de bajo salarios los que se generaron en la capital del Estado y que más 10 mil de éstos, se hayan generado otros municipios.

Dijo que a través de Chihuahua Futura se privilegia el desarrollo de proyectos productivos de alto valor agregado que demanden personal con mayor preparación y por ende que tengan mayor nivele salarial.

Por lo que hace a los datos estadísticos del empleo en el municipio de Chihuahua, de los tres mil 206 nuevas plazas laborales registradas en agosto pasado, dos mil 751 fueron con niveles salariales de 1 a 2 veces el salario mínimo, indicó PICsp.

Asimismo, se generaron 196 con ingresos de 3 a 4 mínimos, 180 de 5 a 7; 75 de 11 a 14 y 7 de 8 a 10 veces el indicador. No hay dato salarial de tres plazas menos.

La industria de la transformación generó mil 679 nuevos empleos, los servicios mil 462; transportes 106, comercio 37 y la construcción 15.

En tanto, los sectores que tuvieron pérdida neta de empleo fueron el sector primario con -54; industria extractiva -29 y la industria eléctrica -10, agregó.

De las tres mil 206 nuevos empleos generados en el municipio, dos mil 002 fueron ocupados por mujeres y mil 204 por hombres.

Sergio Mendoza dijo que por razones obvias, la generación de trabajos operativos serán los más numerosos respecto de las niveles técnicos, de ingeniería y administrativos, y por lo general, son los que tienen menos ingresos.

Reiteró que en la ciudad de Chihuahua, en una visión de largo plazo denominado “Chihuahua Futura” va encaminada precisamente a la generación de actividades económicas más complejas, y que por su naturaleza, pagan mejores sueldos.

Señaló que cuando se tienen actividades más complejas, la gente gana más, y eso es lo que busca la estrategia que trabaja en la ciudad capital. Para ello se requiere entonces gente más preparada, ingenieros, doctores, técnicos, entre otros.

No obstante, dijo que tampoco se puede llegar al extremo de convertir a la ciudad en un centro científico, porque hay mucha gente que no tienen la preparación suficiente y no encontraría empleo.

Lo malo, es que mientras en Chihuahua capital se tiene ya años en buscar elevar la calidad de los proyectos y el empleo, otras regiones, apenas empiezan con eso y hay regiones de la entidad que sus motores económicos tienen cierta capacidad o limite.

Enfatizó que es bueno que hay lugares para que la gente que no tiene una capacitación académica completa tenga la posibilidad de encontrar trabajo digno y pueda llevar recursos a su casa.

No obstante, subrayó, que definitivamente, la industria de la transformación paga mejor a sus colaboradores que de 1 a 2 salarios mínimos.

Destacó el hecho de que apuntando a la dirección correcta, poco a poco se podría tener mejores empleos en el municipio y la entidad.

Apuntó que si de los 12 mil 768 empleos generados con 1 y 2 salarios mínimos, solo dos mil 751 son de Chihuahua, sería interesante ver cuántos son de Ciudad Juárez.

El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, apuntó que también no se puede perder de vista que el salario mínimo ha tenido un incremento importante en los últimos años, y nada tiene ya que ver con el que había en el 2018 o 2019, puesto que ahora es mucho mejor.

La Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado, informó que, en el ámbito estatal, en agosto pasado se tuvo una ganancia neta de 12 mil 768 nuevos empleos con niveles salariales de 1 a 2 salarios mínimos y se tuvo una disminución de cinco mil 034 con ingresos de 3 a 4 veces el mínimo.

Asimismo, hubo una ganancia neta de 610 plazas con salarios de 5 a 7 salarios mínimos; 163 de 8 a 10 veces ese indicador y 319 de 11 a 14 SM. Hay 35 plazas menos de las que no se tuvo referencia salarial.

Entre las bajas y ganancias, se tuvo una cifra positiva de ocho mil 791 nuevos empleos en la entidad durante agosto, de los cuales, tres mil 372 los aportó la industria de la transformación, dos mil 433 los servicios, mil 483 las actividades primarias, otros 656 la construcción; 629 el de transportes, 206 el comercio, 20 la industria eléctrica y solo la minería tuvo saldo negativo de -8.

De la ganancia neta de empleos en el estado, cuatro mil 021 plazas se otorgaron a personas de entre 30 y 44 años, dos mil 888 de 45 a 59; mil 452 de 15 a 29; 428 a quienes tenían más de 60 años y dos más a mejores de 15.

La generación de empleo por genero fue de cinco mil 027 plazas para mujeres y tres mil 764 fueron ocupadas por hombres.