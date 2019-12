Aumenta la vulnerabilidad en asaltos con entrega de aguinaldos

Chihuahua.- Debido a la fuerte derrama económica que representa la entrega de diversas prestaciones laborales como aguinaldos, tandas o fondos de ahorro previo a la Navidad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), orienta a la comunidad a través de algunas medidas de seguridad que ayuden a cuidar su patrimonio y evitar incidentes al efectuar retiros o salir de compras.

Si bien, la corporación policiaca ha puesto en marcha el operativo Escudo Navidad Blanca que representa una mayor cantidad de agentes de la Policía Municipal en zonas y centros comerciales, es necesario que cada ciudadano conozca algunos errores que se cometen ordinariamente al cargar ciertas cantidades de dinero y evite incidentes que lo pongan en riesgo, sea por despojo directo, engaños, trucos intimidación o extorsión, entre otras.

Se recomienda que al salir de compras, planear previamente lo que va adquirir y lleve lo que calcule gastar. Distribuya el efectivo en varias bolsas, para evitar sacar todo al momento de pagar.

Si usa bolso de colgar sobre el hombro póngalo hacia el frente y no atrás de usted. Sea discreto al contar su dinero o hacer cuentas.

Si acude a un cajero:

Hágalo de día y evite usar los más apartados.

Desconfié de extraños que ofrezcan ayuda o intenten distraerle.

No proporcione su clave ni su tarjeta a desconocidos y si los detecta.

Si su tarjeta es retenida por el aparato, marque el 01800 que se indique o pida ayuda a un ejecutivo si existe un banco anexo.

De preferencia acuda acompañado y evite contar su dinero frente a los demás.

En la vía pública hay que tener cuidado con personas que le aborden para ofrecerle joyería a bajo precio o envoltorios con dinero. Se trata de un fraude

Si al salir de un banco o cajero con efectivo en su poder y su auto tiene una llanta ponchada, guarde su efectivo dentro del auto y cierre con llave antes de repararlo o pida ayuda a familiares o al 9-1-1

No deje aparatos electrónicos, bolsos, portafolios o regalos al interior del auto y a la vista para no exponerse a un cristalazo.

Si es víctima de un ilícito, marque de inmediato al 9-1-1 y trate de recordar características del delincuente, tipo de auto, color y placas.

Adicionalmente si usted o su empresa tiene necesidad de hacer retiros o depósitos de cantidades considerables y no cuenta con servicio de protección, puede solicitar apoyo gratuito de un policía a través del 9-1-1, incluso si es para pagar aguinaldos o nómina el agente podrá esperar a que sea entregado.