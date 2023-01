Aumenta número de delitos sexuales aquí

Chihuahua, Chih.- De acuerdo con datos de la Mesa de Seguridad y Justicia, del 2016 al 2022 se han registrado un total de 6 mil 240 delitos sexuales en la ciudad, de los cuales mil 120 se presentaron el año pasado, siendo ésta la cifra más alta.

Las estadísticas refieren que durante el 2021 hubo mil 057 casos; en 2020 fueron 881; en 2019 se contabilizaron 942; en 2018 hubo 814, en el 2017 658 mientas que en el 2016 se tuvieron 669.

Para Martha González, del Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, dicha cifra es alarmante y preocupante puesto que, además del alto número de casos reportados ante las autoridades, hay también muchas víctimas que no presentan una denuncia formal.

“Estas cifras nada más son de las personas que denuncian pero cuántas más habrán y mientras no se tengan programas apoyados con presupuesto y al no tener voluntad política esto no va a cambiar y los casos se seguirán incrementando”, expresó Martha González.

En este mismo sentido, la activista refirió que la prevención y la reeducación de los hombres es importante; eso, además de brindarle la atención necesaria a las sanciones que se aplican ya que esto se junta con el tema de la impunidad y del narcotráfico puesto que, muchas de esas violaciones se han llevado a cabo por grupos delictivos.

“Nosotras sabemos que el crimen organizado también participa en estas violencias, lo sabemos porque son las víctimas quienes no lo dicen; sobre todo aquellas que se encuentran en la zona serrana y quienes por miedo no se atreven a denunciar”.

Según el informe, en el 2016 se registraron 371 casos de abuso sexual, 33 de hostigamiento, 45 de violación equiparada, es decir, alguien que tuvo un encuentro con una menor de 14 años aún con su consentimiento; 198 de violación simple y 22 de otros delitos, dando un total de 669.

En el 2017, se obtuvieron un total de 658 delitos sexuales; 350 de abuso sexual, 54 de hostigamiento, 35 de violación equiparada, 205 de violación simple y otros 13; mientras que, en el 2018, se contabilizaron 431 de abuso sexual, 65 de hostigamiento, 39 de violación equiparada y 216 de violación simple; así mismo, se tuvieron 63 de otros delitos.

En ese mismo tenor, en el 2019 hubo 452 abusos sexuales, 80 hostigamientos, 46 violaciones equiparadas, 294 simples y otros 70 delitos. En el 2020 se registraron 418 casos de abuso secual, 55 de hostigamiento, 55 de violación equiparada, 258 de violación simple y 95 de otros delitos.

En el 2020 y 2021, se tuvieron 542 y 656 denuncias de abuso sexual respectivamente; 99 y 53 de hostigamiento, 48 y 67 de violación equiparada, 272 y 278 de violación simple y 96 y 166 de otros delitos; danto un total de 1057 y mil 1220.