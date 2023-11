Aumenta tensión en campamento migrante

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- En el cuarto día del campamento improvisado que han montado migrantes varados en vagones sobre las vías del tren en la zona de Mápula, a la altura de la capilla de San Judas Tadeo, crece la tensión entre migrantes y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) quienes, a decir de los propios viajeros, han acudido a darles un ultimátum para que abandonen las vías del tren.

Tensión que se suma al operativo en los patios de Ferromex por parte de agentes migratorios y personal de seguridad de ferrocarriles para prohibirles la entrada y estancia en ese lugar.

Los migrantes se han mostrado recelosos del personal del INM, pues en entrevista con El Diario, dijeron que han tenido las malas experiencias en el trayecto por México, ya que a algunos de ellos los han devuelto hasta tres veces a la frontera sur de México para que tramiten un permiso.

Desde el pasado jueves 2 de noviembre el tren en el que viajaban alrededor de mil 500 personas fue detenido en la entrada a la capital desde Delicias por agentes de Migración y Ferromex y aunque les pidieron bajar, los migrantes se negaron y han permanecido ahí un estimado de 450 de ellos, hasta el día de ayer.

Durante el sábado y el domingo agentes del INM acudieron a llevarles agua; sin embargo los migrantes se mostraron muy enojados y desconfiados del actuar de la autoridades, a quienes acusan incluso de amenazarlos y darles un ultimátum para dejar los vagones.

“Si no es por las buenas, será por las malas”, fue la advertencia que, dijeron, les hizo el personal federal durante la noche del sábado.

“¿Cómo vamos a creer que nos quieren ayudar si ellos mismos fueron los que nos están dejando aquí varados en medio de la nada? Si ellos hacen esto y luego nos traen agua, - y gracias al pueblo de México que nos ha apoyado con comida y agua-, pero queremos que la Migración nos deje seguir el camino en el tren que ya veníamos, eso es lo que queremos”, enfatizaron.

Ayer, agentes del grupo Beta de Protección a Migrantes llegaron desde Ciudad Juárez para ofrecer el traslado al menos a 30 personas de las más vulnerables. El contingente más numeroso se negó a aceptar la solicitud y reclamaron las acciones del INM.

Además los culparon de ser ellos quienes les niegan su derecho de tránsito por México al dejarlos sin para poder continuar su camino, ya que el tren es la única alternativa factible para llegar a Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos.

En su mayor parte se trata de venezolanos que buscan llegar a la frontera antes del cambio de políticas migratorias de Estados Unidos, según señalaron. Quienes han decidido permanecer en el lugar son familias con niños muy pequeños o a quienes, por su condición, les resulta imposible seguir el camino de kilómetros a la capital o a Ciudad Juárez.

Sin embargo, quienes decidieron seguir hasta la ciudad de Chihuahua durante los cuatro días anteriores se han encontrado también varados, ya que en los alrededores de los patios de Ferromex, donde desde hace meses los migrantes esperan la salida de los trenes, han desplegado un operativo por parte de agentes del INM y personal de seguridad, que los desaloja de inmediato.

Esto ha hecho cundir el descontento y la tensión entre los migrantes quienes han viralizado videos en los que acusan a los elemento de querer incluso agredirlos. En uno de ellos se ve que una agente del INM le pide documentación a un migrante y lo sujeta de la ropa, mientras que un guardia de Ferromex desenfunda una macana, cuando la persona logra safarse.

En la zona aledaña se concentran quienes caminaron kilómetros desde Mápula en la salida a Delicias hasta la ciudad de Chihuahua, no obstante también hay migrantes que llegaron en otros trenes, pero que fueron obligados a descender en los patios.

“Ya no nos permiten entrar ni tomar el tren. Dicen que a los que vean ahí los van a regresar, ahorita aquí nomás nos bajaron, y si uno hace caso no lo agreden a uno, pero si no te quieres bajar o salir si te bajan”, comentaron los viajeros

Es así que la tensión entre migrantes y agentes migratorios sigue creciendo, pues ahora estos están varados en la ciudad de Chihuahua al no poder abordar el tren, ni usar autobuses, e incluso muchos de ellos no cuentan ya con los recursos para completar el último tramo a Ciudad Juárez, donde esperan poder cruzar hacia Estados Unidos, que reiteran, es su único destino.