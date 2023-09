Aumentan 71.6 por ciento reclamaciones ante Condusef

Chihuahua, Chih.- De enero a agosto de 2023, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recibió en Chihuahua 9 mil 385 reclamaciones, esto es un crecimiento del 71.6% con respecto al mismo lapso 2022, cuando se reportaron 5 mil 470 asuntos.

En un comunicado, el organismo detalló que, del total de las reclamaciones recibidas a nivel nacional, Chihuahua concentró el 4.9%.

Con respecto a los productos más reclamados en el periodo, fueron asuntos relacionados con el Reporte de crédito especial, la tarjeta de crédito y débito que en conjunto representaron el 63.1% del total de las reclamaciones en esta entidad.

A detalle, el reporte de crédito especial registró 3 mil 486 reclamaciones por inconformidad con la emisión de reporte de crédito especial (RCE), que sumó dos mil 214 quejas; emisión de reporte de crédito especial (RCE), 592 reclamaciones, y por actualización de historial crediticio no realizada, 229 reclamaciones. En suma, la cifra representó un crecimiento de 373% respecto a las 737 reclamaciones contabilizadas en 2022.

En relación a las tarjetas de crédito, los usuarios de las instituciones financieras presentaron de enero a agosto mil 154 quejas, lo que implicó un crecimiento de 27.4% respecto a las reportadas en el mismo periodo del año anterior. Los motivos de las quejas fueron por solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada (248), consumos no reconocidos (196) y consumos vía internet no reconocidos (195).

En tanto, en cuestión de tarjetas de crédito se presentaron mil 283 quejas, cifra 83.5% superior a la reportada en el lapso de enero a agosto de 2022, cuando sumaron 699.

En los primeros ocho meses del año, se recuperó de las reclamaciones con monto monetario, un importe de 60.4 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 94.8% con respecto a lo recuperado en 2022.