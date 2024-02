“Aumentan las ventas con motivo de la celebración de los corazones”

La oportunidad de venta no fue desaprovechada por comerciantes en el centro de la ciudad, quienes pusieron a la vista del público, artículos relacionados con el día del amor y la amistad; flores hechas a mano, arreglos de peluches, chocolates, perfumes y artículos personales fue lo que más se exhibió en el centro de la ciudad.

Desde hace días, la celebración atrajo clientes a los negocios establecidos, pero también a los ambulantes que por todos lados pusieron a la vista de los visitantes, productos con diferentes precios.

La creatividad de las personas se reflejó en arreglos de flores hechas a mano y de diversos materiales, los cuales variaban en precios desde los 150 hasta los 400 pesos.

“Pásele amiga, pásele amigo. Tenemos muchos productos para que conquiste a su amorcito y que ahora si le digan que sí”, anunciaba uno de los vendedores, quien aseguró, es el día 14 cuando se tiene más venta, porque algunas personas cobran su sueldo en catorcena, o de plano dejan las cosas hasta último momento.

Los ramos de rosas son de lo más solicitado, y donde se ve un gran movimiento es en las florerías cercanas a los panteones en la colonia San Jorge. Los ramos con 12 rosas rojas, estaban siendo ofertados en alrededor de los 500 pesos y al aumentar la cantidad de flores, también el precio, además de algún otro detalle, como peluches o chocolates, además del envío.

Sin embargo, a raíz de la pandemia del COVID 19, las redes sociales, abrieron un mundo de posibilidades de negocio y ahora también se ofrecen productos o servicios para agradar al ser querido.

El envío de ramos “buchones” que son cantidades exageradas de flores o artículos de calidad y precio elevado, tienen una alta demanda en esta temporada, pues un arreglo puede costar miles de pesos, lo aseguró una emprendedora en línea quien prefirió reservarse el nombre debido a que a sus clientes les gusta la discreción.

“Yo he vendido ramos de flores de hasta 20 mil pesos, además de agregarle un perfume o chocolates finos. Y todo eso se le cobra extra. Son personas que incluso no viven en Chihuahua, pero confían en mí y me encargan que lleve los arreglos y ya luego ellos se reportan conmigo por transferencia bancaria”.

Dice el dicho “regale afecto, no lo compre”, pero eso no aplica para los comerciantes, quienes es el día del amor y la amistad, cuando ven mejora en sus ventas y finanzas.

Mayré Gómez / mgomez@diarioch.com.mx