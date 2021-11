Aumentan quejas vs los bancos

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Las reclamaciones atendidas por cobros indebidos en cuentas bancarias de los chihuahuenses aumentaron en un 37.3 por ciento en 2021 respecto a 2020, al pasar de 5 mil 251 a 7 mil 209 asuntos, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Lo anterior en el periodo comprendido de enero a septiembre; sin embargo, de acuerdo a las cifras de la dependencia federal aún se encuentra 34 por ciento por debajo de las registradas en 2019, además se establece que el 34 por ciento de los chihuahuenses realizan las asesorías vía remota, con lo que se ahorran tiempo y costos de traslado.

La Condusef agrega que con motivo de las medidas de sana distancia y cuidado de la salud establecidas por las autoridades sanitarias, derivado de la pandemia por SARS-CoV-2, las asesorías otorgadas aún no alcanzan los niveles que se brindaban en 2019 (encontrándose todavía 66 por ciento por debajo), y en este periodo analizado prácticamente se encuentran igual que en el mismo periodo de 2020 (al pasar de 16 mil 895 en 2020 a 16 mil 820 en 2021).

Respecto a la distribución geográfica de las reclamaciones atendidas en el estado, en el periodo analizado se recibieron asuntos de 53 municipios, de los cuales dos de ellos concentraron el 71 por ciento, estos fueron Chihuahua (3 mil 548) y Juárez (mil 565), establece la estadística.

Del total de las reclamaciones atendidas en 2021 por la Condusef en el estado, el 58 por ciento correspondieron a la Banca Múltiple, el 13 a las aseguradoras y el 29 restante a otros sectores.

Respecto a la variación, el sector de las Sofom ENR fue el que mostró el mayor crecimiento porcentual, 132 por ciento (al pasar de 320 asuntos en 2020 a 743 asuntos en 2021), motivado principalmente por las mayores reclamaciones por los despachos de cobranza.

Las principales causas por las cuales se reclamó fueron las relacionadas con los despachos de cobranza, las transferencias electrónicas no reconocidas y los consumos no reconocidos, que en conjunto representaron el 29 por ciento del total de las reclamaciones presentadas en la entidad.

Asimismo, la Condusef ha identificado causas de reclamo que están relacionadas con un posible fraude, principalmente en el sector bancario, y en el estado de Chihuahua, del total de las reclamaciones presentadas en contra de los bancos, el 44 por ciento estuvieron relacionadas con un posible fraude, fundamentalmente originadas por llamadas telefónicas, acceso a páginas apócrifas y en cajeros automáticos.

Destaca el incremento de estos asuntos por los consumos no reconocidos y la Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, por lo que es muy importante que los usuarios no den información por teléfono (muchas veces a través de llamadas realizadas supuestamente de su banco), no accedan a páginas que les llegan a través de redes sociales o den sus claves o datos personales, si no iniciaron ellos mismos algún tipo de consulta, señala el organismo nacional.

En cuanto a los montos recuperados de las reclamaciones concluidas al mes de septiembre, su importe sumó un poco más de 47 millones de pesos, lo que significó un incremento de 107.5 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.

Por lo anterior se destaca en primer lugar la cuenta de ahorro, para la cual se recuperó casi 10 millones de pesos, por el bloqueo o cancelación del producto o servicio sin previo aviso; en segundo lugar, el importe recuperado por la tarjeta de débito por 6.4 millones de pesos, básicamente por la misma causa señalada anteriormente.

Por proceso, de los 47.2millones de pesos recuperados, el 46 por ciento fue en gestión electrónica, esto es en un proceso previo a la etapa legal y el 53 por ciento en las audiencias de conciliación, con la concurrencia del usuario, la institución y el conciliador de esta comisión nacional.

Además afirmaron que de los asuntos concluidos en 2021, el 31 por ciento fueron de personas adultas mayores y respecto al monto recuperado total, el 27 por ciento correspondió para este mismo estrato de edad.