'Aumento de la tarifa, luego de renovación de camiones'

El catedrático de la Facultad de Derecho de la UACh, Francisco Flores Legarda se pronunció a favor de que haya una “verdadera” renovación de la flotilla de camiones urbanos, antes de que las autoridades estatales, a través de la subdirección de Transporte y el propio consejo consultivo, autoricen aumentos a la tarifa.

“No es momento de que se dé un incremento en la tarifa del transporte a los usuarios, cuando no hay la garantía de que los camioneros renueven el parque de sus camiones como por Ley les corresponde. En nuestra opinión, consideramos que primero se debe hacer la renovación, porque como ha pasado desde hace mucho tiempo atrás, antes se incrementaba la tarifa y los camioneros hacían como que mejoraban las unidades, pero no era así”; dijo.

El maestro por oposición dijo coincidir con lo anunciado por el secretario general de gobierno, César Jáuregui en el sentido de que el sistema de transporte público tendrá una transformación completa antes de que se ajusten las tarifas.

“Es muy bueno que el gobierno conozca la realidad de la penosa situación en que se encuentran muchos camiones de pasajeros, los chihuahuenses se merecen un servicio de altura, no solo en las rutas troncales, sino en todas las rutas alimentadoras que entran directamente a las colonias.

Si queremos que los usuarios tengan una mayor confianza y uso del sistema de transporte colectivo, los camioneros deben apostarle por el verdadero cambio, traer unidades actualizadas y no disfrazarlas como muchos le hacen. Si no fuera negocio, desde hace mucho tiempo se hubieran ido de ese negocio. Ya no tenemos por qué esperar más”, señaló Flores Legarda.